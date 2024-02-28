أحمد بن محمد يشهد توقيع اتفاقية بين «أمن المواصلات» و«فلاي دبي»

دبي (وام)

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، توقيع مذكرة تفاهم بين إدارة أمن المواصلات بدبي، وشركة فلاي دبي، وذلك على هامش فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي افتتحه سموه. وقام بتوقيع مذكرة التفاهم العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات بدبي، وحمد محمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي». وقال العميد عبيد الحثبور، إن توقيع مذكرة التفاهم مع «فلاي دبي»، يأتي في إطار تعزيز قنوات الاتصال والتعاون بين الجانبين، بما يُساهم في تحقيق رؤية واستراتيجية حكومة دبي لتعزيز سلامة التنقل.