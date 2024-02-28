أحمد بن محمد يفتتح مؤتمر ومعرض النقل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دينا جوني، وام (دبي)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «التنقل المستدام وجودة الحياة»، وتستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام.

ويشارك في الحدث أكثر من 2000 مشارك من مسؤولي الهيئات الحكومية والمؤسسات المعنية بقطاع المواصلات، و65 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين في قطاع النقل العام من 22 دولة، ويصاحب المؤتمر، معرض للمواصلات العامة تشارك فيه قرابة 50 مؤسسة وشركة من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله لمقر انعقاد المؤتمر، معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ورينيه اميلكار، رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، ومحمد المزغني، الأمين العام للاتحاد، وحضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الهيئات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب نخبة كبيرة من الخبراء العالميين المتخصصين في مجال النقل.

وشاهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والحضور، فيلماً سلط الضوء على الدورات الخمس الماضية للمؤتمر والمعرض المصاحب له، وما حققه من سمعة طيبة، والإقبال المستمر من الشركاء على رعايته والموضوعات الحيوية التي ناقشها، حيث أصبح منصة لجميع المهتمين بقطاع النقل والراغبين في المشاركة الفعالة في المؤتمر والمعرض العالمي.

وخلال الافتتاح، كرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، البروفيسور كارلو راتي، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، المتحدث الرئيس في المؤتمر، كما كرّم سموه الرعاة الاستراتيجيين والرئيسين للمؤتمر، وهم شركة سويدان التجارية «من مجموعة النابودة التجارية»، وشركتي «فامكو» و«فولفو» التابعتين لمجموعة الفطيم للسيارات، وشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، والشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، و«هيونداي» (شركة جمعة الماجد)، و«اتصالات»، وشركة سالك، وتاكسي العربية.

وتفقد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه معالي مطر الطاير، المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي يشارك فيه 50 جهة عارضة من 20 دولة حول العالم، يقدمون أحدث التقنيات والمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى إحداث ثورة في أنظمة النقل والمواصلات وتعزيز حلول النقل المستدامة.

وأعرب معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق، عن اعتزازه بالشراكة طويلة الأمد مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة.

أبرز المخالفات

من جهة أخرى، ذكرت هيئة الطرق والمواصلات أن أبرز المخالفات التي تحررها للشاحنات في إمارة دبي سببها أولاً الأعطال الفنية وعدم سلامة المركبة، وثانياً غياب التصريح المهني للسائقين بسبب عدم اللياقة الصحية.

ولفتت إلى أنها نفذت خلال العام الماضي حملات توعية لحوالي 1500 سائق شاحنة ممن ارتكبوا مخالفات أو تسببوا بحوادث سير، بالتعاون مع شركات ومؤسسات النقل اللوجستية، وقد ساهم ذلك بانخفاض كبير في عدد المخالفات والحوادث المرورية في الإمارة.

وتجمع الهيئة البيانات كل ثلاثة أشهر من خلال فرق الرقابة وأنشطة التراخيص، ليتم تحليلها ضمن مؤشر خطورة السائقين الذي أطلقته العام الماضي. ويساعد المؤشر على رصد مسببات الحوادث والمخالفات المرورية وتكرارها على الطرقات الخارجية في دبي، وإطلاق البرامج والمبادرات لتخفيضها. وتوقعت «الهيئة» انخفاض الحوادث والمخالفات المرورية للعام الجاري لما يتضمنه المؤشر من خطة لتنظيم عدد أكبر من حملات التوعية تتناسب مع زيادة الرحلات اليومية، وعدم منح التصاريح المهنية للسائقين من أصحاب الأمراض التي قد تؤثر على قيادتهم وقدرتهم على التحكم واليقظة أثناء القيادة.

من جانب آخر، أعلن أليستير جوردون، الرئيس التنفيذي لشركة كيوليس المشغلة لمترو وترام دبي، وغيرها من وسائل المواصلات في 13 دولة مختلفة، عن تطبيق تقنيات رائدة داخل شبكة تشغيل المترو، منها أجهزة فحص وصيانة المسار المجهزة بأشعة الليزر والحساسات الحديثة، والتي تقوم بإجراء عمليات تفتيش شاملة على طول المسارات خارج ساعات الذروة. وقال: إن ذلك يساعد في تسريع الرقابة والصيانة وفق بيانات تفصيلية عن هندسة المسار.