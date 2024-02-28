شراكة استثمارية بين «مبادلة كابيتال» و«ووري فينشر بارتنرز»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت، شركة مبادلة كابيتال، شركة إدارة الأصول المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، وشركة «ووري فينشر بارتنرز»، المملوكة بالكامل لمجموعة ووري فاينانشيال، وهي مجموعة مالية من جمهورية كوريا، توقيع مذكرة شراكة استراتيجية بينهما.

وبموجب المذكرة، ستتعاون وحدة الحلول التابعة لـ«مبادلة كابيتال»، و«ووري فينشر بارتنرز» في البحث عن فرص الاستثمار في مختلف القطاعات في أماكن مختلفة من العالم.

وقال هاني برهوش، الرئيس التنفيذي في «مبادلة كابيتال»: نتطلع للعمل معاً للاستفادة من الفرص الاستثمارية في الأسواق العالمية الرئيسية.