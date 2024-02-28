مذكرة تفاهم بين «إنفستوبيا» و«الإمارات للسيارات» بمجال النقل المبتكر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إنفستوبيا»، توقيع مذكرة تفاهم مع «شركة الإمارات للسيارات»، إحدى شركات مجموعة الفهيم، والوكيل العام المعتمد لسيارات «مرسيدس - بنز» في أبوظبي، لتعزيز التعاون في مجال النقل المبتكر خلال النسخة الثالثة لـ «إنفستوبيا»، التي تُعقد في أبوظبي يومي 28 و29 من فبراير الجاري، تحت عنوان «الاقتصاد الجديد: الاستثمار في قطاعات سريعة النمو».

شهد توقيع المذكرة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، فيما وقعها كل من بدرية الميدور، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وأحمد عبد الجليل الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفهيم.

وقالت بدرية الميدور، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الخدمات المساندة: يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار رؤية «إنفستوبيا» القائمة على تعزيز التعاون مع شركائها

من جانبه، قال أحمد عبد الجليل الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفهيم: تُشكِّل هذه المذكرة المتجددة مع إنفستوبيا تأكيداً إضافياً على رؤيتنا المشتركة بتشجيع المفاهيم الاقتصادية الجديدة.