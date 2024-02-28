«دبي للسلع» يوقع شراكة مع المؤسسة الكورية للشركات الناشئة

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الكورية لتنمية الشركات الناشئة وريادة الأعمال (KISED)، إيذاناً بانطلاق تعاون طويل الأجل يهدف إلى توطيد أسس الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال في البلدين.

وانسجاماً مع التزام المركز بتعزيز نمو الشركات الناشئة ودعم الابتكار، فإن هذه الشراكة الجديدة ستسهم في تعزيز حضور شبكة أعمال مركز دبي للسلع المتعددة داخل كوريا الجنوبية، في خطوة استراتيجية تعزز التدفقات التجارية والاستثمارية وتفتح آفاقاً جديد لفرص التجارة والأعمال بين البلدين.

وتأتي الاتفاقية عقب الشراكات الرئيسة التي أعلن عنها مركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2023 مع جمعية تعزيز صناعة البلوك تشين الكورية (KBIPA) ومدينة سونغنام.

وقع الاتفاقية كل من أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة، ممثلاً لمركز دبي للسلع المتعددة، وجانجهون لي، نائب الرئيس لـ «المؤسسة الكورية لتنمية الشركات الناشئة وريادة الأعمال»، وذلك خلال حفل توقيع أقيم أمس على هامش مؤتمر إنفستوبيا الدولي في أبوظبي، وسط حضور مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من الإمارات وكوريا، بمن فيهم معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، وديهي لي، نائب الوزير - وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في كوريا.

وتتضمن الاتفاقية الاستراتيجية تدشين سلسلة من المبادرات الرئيسة والحيوية الداعمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، بما فيها فرص النمو والتطوير العابرة للحدود من خلال برامج إرشادية وتوجيهية وكذا المشاركة في الفعاليات الدولية بالإضافة إلى بحث سبل الشراكات والمشاريع المشتركة الجديدة.

كما سيقدم مركز دبي للسلع المتعددة الدعم لبرنامج مخصص للشركات الناشئة الكورية الواعدة لتمكينها من دخول السوق الإماراتية، والذي تنظّمه منصّة تسريع الأعمال (AGCC).