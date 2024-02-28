عبدالله بن طوق: الإمارات الثانية عالمياً في الاستثمارات الخضراء خلال 2023

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشف معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، أنه تم توقيع شراكات اقتصادية مع 11 دولة، على أن تصل إلى 26 دولة خلال السبع سنوات المقبلة، مؤكداً أن الإمارات توفر بيئة آمنة للمستثمرين، حيث حلت بالمرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة، في الاستثمارات الخضراء في عام 2023 بنمو 28%، ما يؤكد أن الكثير من الاستثمارات تركز على المجالات الخضراء.

وقال ابن طوق في الكلمة الافتتاحية لانطلاق النسخة الثالثة لـ «إنفستوبيا 2024»، والتي تعقد على مدار يومي 28 و29 فبراير الحالي في أبوظبي، تحت شعار «الاقتصاد الجديد: الاستثمار في قطاعات سريعة النمو»: يسير الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات - بفضل رؤية قيادتها الرشيدة - بخطوات ثابتة نحو النمو المستدام والتنافسية، حيث إننا في منتصف الطريق لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وحصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة.

وأشار معاليه إلى وجود أكثر من 788 ألف شركة سُجلت في دولة الإمارات بنهاية عام 2023، ضمن هدف الوصول إلى مليون شركة بحلول عام 2031، متوقعاً الوصول هذا الهدف قبل ذلك.

وانطلقت النسخة الثالثة لـ«إنفستوبيا 2024»، بمشاركة قوية لنخبة بارزة من القادة والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين المحليين والعالميين، ومجموعة من الخبراء وصانعي القرار واللاعبين الاقتصاديين ورواد الأعمال، وبحضور ممثلين عن مبادرة 100 شركة من المستقبل «Future 100».

وافتتح أعمال نسخة 2024، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس «إنفستوبيا»، وذلك بحضور معالي خلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، وشمسة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي بنك - الإمارات، وأنتوني سكاراموتشي، المؤسس والشريك الإداري لـ سكاي بريدج كابيتال SkyBridge Capital، وعدد من الوزراء ممثلي الدول المشاركة والشخصيات الاستثمارية المهمة.

تحفيز الاستثمار

قال ابن طوق: تبنت «إنفستوبيا» منذ انطلاقها رؤية تقوم على تحفيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة، لكونها اليوم محوراً رئيسياً لتعزيز النمو المستدام لاقتصادات العالم وصناعة السياسات والحلول المستدامة للنمو الاقتصادي على مستوى دولي، وذلك انطلاقاً من الارتباط الوثيق بين قطاعات الاقتصاد الجديد وبين الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والاستدامة، والتي من شأنها تحويل التحديات إلى فرص، وتحويل الأفكار الجديدة إلى مشاريع مستقبلية ناجحة تقود عجلة التنمية.

وأضاف: كما تم التواصل مع أكثر من 5000 مشارك خلال النسخ الثلاث لـ «إنفستوبيا»، وذلك للنقاش والتباحث حول رسم مستقبل الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.

وأشار معاليه إلى أن نسخة «إنفستوبيا» هذا العام مميزة لكونها شهدت الإعلان عن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «100 شركة من المستقبل» Future 100، المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي، والتي تواكب الاقتصادات الجديدة والمستقبلية والناشئة، كما وفرت «إنفستوبيا» في نسختها الثالثة للمبادرة مساحة للتواصل مع المستثمرين العالميين والتعرف على أحدث الاتجاهات الاستثمارية العالمية.

واستعرض معالي ابن طوق، أمام المشاركين، الركائز الرئيسية الثلاث لـ«إنفستوبيا»، وهي «حوارات إنفستوبيا العالمية»، و«مجتمعات إنفستوبيا الاستثمارية»، و«إنفستوبيا ماركت بليس».

التكامل الاقتصادي

قدم معالي خلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، جلسة نقاشية غنية حول فرص الاستثمار بقطاعات الاقتصاد الجديد، وأهمية التكامل الاقتصادي، وابتكار أساليب استثمارية جديدة والاستجابة بذكاء للتحديات والفرص الاستثمارية الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية الأخيرة التي يشهدها العالم، كما استعرض معاليه رؤية «مبادلة» حول التوسع في قطاعات الطاقة المستدامة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والصحة والبنية التحتية الرقمية.

بيئة أعمال

من جانبه، قال أنتوني سكاراموتشي، المؤسس والشريك الإداري لـ«سكاي بريدج كابيتال SkyBridge Capital»: «إن دولة الإمارات تتميز ببيئة أعمال تنافسية ذات ممكنات ريادية تدعم مكانتها وجهة اقتصادية رائدة على المستوى الإقليمي والعالمي.

من جانبها، قالت شمسة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي بنك - الإمارات: تسرنا المشاركة في النسخة الثالثة لـ(إنفستوبيا) والإسهام في إغناء الحوارات والنقاشات حول أهم الاتجاهات العالمية المتعلقة بالاقتصاد والمجتمع، وبينما نحتفل بالذكرى السنوية الستين لتأسيسنا في دولة الإمارات هذا العام، فإننا نتطلع إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للخدمات المالية، وكملتقى مثالي لاجتماع قادة الفكر الاقتصادي والاستثماري».

جلسات نقاشية

شهد اليوم الأول للنسخة الثالثة لـ«إنفستوبيا»، انعقاد 11 جلسة نقاشية ارتكزت حول فرص الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والاقتصاد الدائري والإبداعي والرياضي وتقنيات الطيران، حيث شهدت الجلسات حضوراً لافتاً لنخبة من المستثمرين والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، وصانعي القرار والشركات ورواد الأعمال من مختلف دول العالم.