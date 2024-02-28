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اقتصاد

تفاهم بين مركز التجارة الدولية و«دبي للتنمية الاقتصادية»

تفاهم بين مركز التجارة الدولية و«دبي للتنمية الاقتصادية»
29 فبراير 2024 01:20

دبي (الاتحاد)

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شهد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، ضمن فعالياته المصاحبة، الإعلان عن برنامج «المرأة في التجارة الدولية» الإقليمي SheTrades Hub، والذي سيسهم في تمكين المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال اكتساب المهارات والحصول على الموارد اللازمة.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور كل من باميلا كوك-هاميلتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية، ومحمد الكمالي، المدير التنفيذي للعمليات - الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية.
وقالت باميلا كوك-هاميلتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية: «يجب أن يتمتع نظام التجارة لدينا بالشمولية، لتكتسب النساء المهارات والدعم الذي يحتجن إليه لاقتناص الفرص المتاحة في الأسواق. فيما يساعد برنامج المرأة في التجارة الدولية على ضمان حصول النساء في هذه المنطقة على الموارد اللازمة لتنمية أعمالهن».

دبي
المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية
الإمارات
منظمة التجارة العالمية
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