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اقتصاد

مذكرة تعاون بين «أبوظبي العالمي» و«الاتحاد للطيران»

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
29 فبراير 2024 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

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وقّع سوق أبوظبي العالمي، مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي مع مجموعة الاتحاد للطيران؛ بهدف طرح مبادرات مبتكرة تعتمد على الميزات وبيئة الأعمال المتكاملة التي يقدمها سوق أبوظبي العالمي، بما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للشركات الإقليمية والعالمية لتوسيع وتنمية عملياتها. وقّع مذكرة التفاهم، كل من عبدالله القبيسي، الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في سوق أبوظبي العالمي، والدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية في «الاتحاد للطيران».
وقال عبدالله القبيسي، الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في سوق أبوظبي العالمي: يسعدنا الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم الاستراتيجية مع الاتحاد للطيران، والتي تهدف إلى تعزيز مستوى التعاون بيننا والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية التي تدعم مشهد الأعمال المتنوع في سوق أبوظبي العالمي.
ومن جهتها، قالت الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية في «الاتحاد للطيران»: تعزيز الشراكات الاستراتيجية عبر الكيانات الرئيسة في أبوظبي أمر أساسي لالتزامنا بدعم الرخاء الاقتصادي لإمارة أبوظبي عبر تطوير سبل التواصل وتوسيع حضورها.

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