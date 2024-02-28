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اقتصاد

الإمارات تشارك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«بريكس»

محمد الحسيني
29 فبراير 2024 01:20

ساوباولو-البرازيل (الاتحاد)

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شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة «بريكس» المنعقد في 27 فبراير بمدينة ساو باولو في البرازيل، وذلك بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وإبراهيم الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، وعلي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية.
وعلى هامش مشاركة الدولة، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية على أهمية الاجتماع الأول لعام 2024 تحت رئاسة روسيا الاتحادية لمجموعة «بريكس»، وتطلعات دولة الإمارات التي تعد مركزاً عالمياً للتجارة والتنمية الاقتصادية، للمشاركة الفعالة ضمن المجموعة التي تعزز دورها بعد انضمام ست دول جديدة من بينها دولة الإمارات منذ بداية العام، مما يعطي مجموعة «بريكس» دفعة قوية تجاه دعم مكانتها بتحقيق أهداف المجموعة وإثراء دورها في مجال التعاون الدولي تجاه تحقيق التنمية المستدامة.
وقال معاليه: نتعاون مع دول مجموعة «بريكس» لوضع سياسات إنمائية مستدامة وحلول تمويل فعالة وإنشاء بنية رقمية متقدمة، كما نعزز أواصر التعاون في مختلف قطاعات الأعمال بين الاقتصادات الناشئة والنامية، وترسيخ أطر الحوكمة على المستوى العالمي، وتبادل الخبرات في مجالات تمويل البنية التحتية بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وبما يصب في صالح تعزيز التعاون الدولي، وتنسيق السياسات المالية والاقتصادية لدعم الاستقرار والتنمية والازدهار والمنفعة لدول وشعوب العالم.

مجموعة بريكس
الإمارات
محمد الحسيني
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