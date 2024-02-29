قمة «إمباكت» تعزز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لرواد التكنولوجيا

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف مكتب أبوظبي للاستثمار بالشراكة مع منظومة التكنولوجيا العالمية Hub71، قمة إمباكت التي تهدف لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للابتكار في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال.

وعقدت فعاليات النسخة الأولى من القمة في سوق أبوظبي العالمي بمشاركة نخبة من قادة الفكر والخبراء والمشاهير لتسليط الضوء على مشهد التكنولوجيا المتطور وفرص الاستثمار الواعدة في أبوظبي، وتعزيز دور الإمارة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، وبيئة حاضنة وداعمة لنجاح وتألق شركات الابتكار.

وشارك بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار، مع مقدم البرامج الأميركي الكوميدي الحائز على جائزة أيمي وصاحب الكتاب الأكثر مبيعاً على قائمة نيويورك تايمز “تريفور نواه” في جلسة حوارية بعنوان “عوائد الاستثمار المؤثر: أبوظبي عاصمة رأس المال العالمية”

وقال بدر سليم سلطان العلماء: تواصل أبوظبي ريادتها كوجهة عالمية لرواد الأعمال المبدعين والشركات الناشئة التي تسعى إلى تطوير أفضل المشاريع والحلول المبتكرة على مستوى العالم.