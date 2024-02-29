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اقتصاد

«بروج» توسع حضورها في كينيا وكوريا الجنوبية

خلال افتتاح المكتب الجديد في كينيا (من المصدر)
1 مارس 2024 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت بروج «بي ال سي»، شركة البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، عن افتتاح مكتبين جديدين لها في كينيا وكوريا الجنوبية، وذلك في إطار مبادرة استراتيجية لتوسيع حصتها السوقية في المناطق الجغرافية عالية النمو.
وتساهم مكاتب بروج للمبيعات والتسويق في سنغافورة، بالإضافة إلى التواجد الميداني في كينيا وكوريا الجنوبية من خلال مكتبيها الجديدين، في توسيع مبيعات حلول البنية التحتية الدولية المتكاملة وتعزيز سلسلة التوريد التابعة للشركة، والتي تضم حالياً 14 مكتباً دولياً متواجدة في الأسواق الرئيسية في الإمارات، والصين، ومصر، والهند، واليابان وجنوب شرق آسيا.
وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لدى شركة بروج: يؤكد قرارنا بشأن افتتاح مكتبين جديدين في كينيا وكوريا الجنوبية على التزامنا بتحقيق النمو المستدام وخلق القيمة المضافة في الأسواق الاستراتيجية عالية النمو، ونهدف من خلال توسيع نطاق حضورنا العالمي إلى تعزيز علاقاتنا مع العملاء، واكتساب معرفة أعمق باحتياجات الأسواق الرئيسية، وتعزيز مكانة بروج باعتبارها شريكاً رائداً في توفير الحلول المستدامة.
وأضاف: يشكل الافتتاح علامةً فارقة في رحلتنا لتعزيز حضورنا في أسواق أفريقيا وآسيا التي تنطوي على إمكانات تسويقية وتجارية قوية.

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