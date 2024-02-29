الجمعة 1 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

رؤساء مجالس أعمال: أبوظبي وجهة عالمية للتجارة والاستثمار

رؤساء مجالس أعمال: أبوظبي وجهة عالمية للتجارة والاستثمار
1 مارس 2024 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
الإمارات بقيادة محمد بن زايد تواصل حضورها القوي عالمياً

أكد عدد من مجالس الأعمال، الدور الاستراتيجي لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي في دعم نمو القطاع الخاص في أبوظبي، ما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رئيسية عالمية لممارسة الأعمال التجارية. 
وأشاروا إلى جهود غرفة أبوظبي في دعم مجالس الأعمال بالإمارة، مع توفير مختلف سبل الدعم والتعاون للمجالس، من أجل الارتقاء بها نحو آفاق تنموية رحبة، كونها تعمل كمسرعات وحاضنات لشركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، مؤكدين الدور المهم للغرفة في تعزيز الجهود والتبادلات التجارية والاستثمارية الثنائية بين الإمارات ومختلف الدول. 
ويتضمن ذلك، تنظيم اللقاءات الدورية مع تلك المجالس البالغ عددها 23 مجلساً، للتعرف على تطلعاتها، ولبحث سبل التعاون ولعقد الشراكات معها، ولتسهيل الحوار وتعزيز مناخ الاستثمار محلياً، ولنقل صوتها إلى الجهات الحكومية المعنية، ولمناقشة مستجدات المشاريع والفرص الاستثمارية الجديدة في مختلف القطاعات التجارية والصناعية، فضلاً عن استقبال الوفود التجارية الرسمية التي تستضيفها تلك المجالس، علماً بأن الغرفة قد نجحت في استضافة 40 وفداً رسمياً على مدار العام الماضي.
وقال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي: «إدراكاً منا للدور الاستراتيجي والمحوري لمجالس الأعمال التي تقع تحت مظلة غرفة أبوظبي، نحرص على دعمها والتعاون معها من خلال اللقاءات المباشرة والمتواصلة لما تمثله من أهمية كبرى في تعزيز الحوار، وتنمية الشراكات، وللتعرف على تطلعات المستثمرين الأجانب وشركات القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم، وبما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني تماشياً مع الأهداف المستقبلية للخطة المئوية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2071».
وقالت كيم سكوفيلد، رئيسة غرفة التجارة الأميركية - أبوظبي: «توفر بيئة الأعمال في أبوظبي للشركات الأميركية فرصاً مثالية للنمو والتوسع في أسواق دول المنطقة، وتمتاز بتوفير جميع المقومات التي تمكن الشركات والاستثمارات من تحقيق نمو مستدام على المدى البعيد».
وأكد نيك كوكران دايت، رئيس غرفة التجارة البريطانية في أبوظبي: «تعتبر دولة الإمارات عموماً، وأبوظبي تحديداً، من أفضل وجهات الاستثمار وممارسة الأعمال؛ لكونها تمتاز ببيئة تنافسية تدعم الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص».
وقال محمد صايل المعايطة، رئيس مجلس رجال الأعمال الأردني الإماراتي: «علاقاتنا التجارية والاستثمارية في دولة الإمارات تتسم بالقوة والعمق، فلطالما ساهمت القرارات والسياسات الحكومية في تعزيز جهود رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين على الصعيد المحلي، وفتحت أمامهم آفاقاً مزدهرة من التعاون على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأوضح الدكتور سيد قيصر أنيس، رئيس مجلس الأعمال المهني الباكستاني في أبوظبي أن: «الدعم اللامتناهي الذي تقدمه غرفة أبوظبي لمجالس الأعمال في أبوظبي، ساهم في تعزيز مجالات التعاون والتبادل التجاري والاستثماري المشترك مع مختلف الشركات المحلية والعالمية».
من جهته، قال شاراد بانداري، مسؤول في مجموعة الأعمال الهندية في أبوظبي: «إن منظومة الأعمال الإماراتية عززت طريق الشركات الهندية نحو والنمو والازدهار، ونرى ذلك اليوم بصورة جلية على مستوى الإمارات».

أبوظبي
أحمد القبيسي
الإمارات
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
غرفة أبوظبي
آخر الأخبار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 08:59
قرار بمنح تعويضات لضحايا ثوران بركان نيوزيلندا
الأخبار العالمية
قرار بمنح تعويضات لضحايا ثوران بركان نيوزيلندا
اليوم 08:51
أميركا: مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة
الأخبار العالمية
أميركا: مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة
اليوم 08:46
بنزيمة خارج «قمة» الاتحاد والهلال
الرياضة
بنزيمة خارج «قمة» الاتحاد والهلال
اليوم 08:26
النصر يسقط في فخ «قبل الأخير» أمام عيون «الدون»!
الرياضة
النصر يسقط في فخ «قبل الأخير» أمام عيون «الدون»!
اليوم 08:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©