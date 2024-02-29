رؤساء مجالس أعمال: أبوظبي وجهة عالمية للتجارة والاستثمار

أبوظبي (الاتحاد)

أكد عدد من مجالس الأعمال، الدور الاستراتيجي لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي في دعم نمو القطاع الخاص في أبوظبي، ما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رئيسية عالمية لممارسة الأعمال التجارية.

وأشاروا إلى جهود غرفة أبوظبي في دعم مجالس الأعمال بالإمارة، مع توفير مختلف سبل الدعم والتعاون للمجالس، من أجل الارتقاء بها نحو آفاق تنموية رحبة، كونها تعمل كمسرعات وحاضنات لشركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، مؤكدين الدور المهم للغرفة في تعزيز الجهود والتبادلات التجارية والاستثمارية الثنائية بين الإمارات ومختلف الدول.

ويتضمن ذلك، تنظيم اللقاءات الدورية مع تلك المجالس البالغ عددها 23 مجلساً، للتعرف على تطلعاتها، ولبحث سبل التعاون ولعقد الشراكات معها، ولتسهيل الحوار وتعزيز مناخ الاستثمار محلياً، ولنقل صوتها إلى الجهات الحكومية المعنية، ولمناقشة مستجدات المشاريع والفرص الاستثمارية الجديدة في مختلف القطاعات التجارية والصناعية، فضلاً عن استقبال الوفود التجارية الرسمية التي تستضيفها تلك المجالس، علماً بأن الغرفة قد نجحت في استضافة 40 وفداً رسمياً على مدار العام الماضي.

وقال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي: «إدراكاً منا للدور الاستراتيجي والمحوري لمجالس الأعمال التي تقع تحت مظلة غرفة أبوظبي، نحرص على دعمها والتعاون معها من خلال اللقاءات المباشرة والمتواصلة لما تمثله من أهمية كبرى في تعزيز الحوار، وتنمية الشراكات، وللتعرف على تطلعات المستثمرين الأجانب وشركات القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم، وبما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني تماشياً مع الأهداف المستقبلية للخطة المئوية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2071».

وقالت كيم سكوفيلد، رئيسة غرفة التجارة الأميركية - أبوظبي: «توفر بيئة الأعمال في أبوظبي للشركات الأميركية فرصاً مثالية للنمو والتوسع في أسواق دول المنطقة، وتمتاز بتوفير جميع المقومات التي تمكن الشركات والاستثمارات من تحقيق نمو مستدام على المدى البعيد».

وأكد نيك كوكران دايت، رئيس غرفة التجارة البريطانية في أبوظبي: «تعتبر دولة الإمارات عموماً، وأبوظبي تحديداً، من أفضل وجهات الاستثمار وممارسة الأعمال؛ لكونها تمتاز ببيئة تنافسية تدعم الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص».

وقال محمد صايل المعايطة، رئيس مجلس رجال الأعمال الأردني الإماراتي: «علاقاتنا التجارية والاستثمارية في دولة الإمارات تتسم بالقوة والعمق، فلطالما ساهمت القرارات والسياسات الحكومية في تعزيز جهود رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين على الصعيد المحلي، وفتحت أمامهم آفاقاً مزدهرة من التعاون على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأوضح الدكتور سيد قيصر أنيس، رئيس مجلس الأعمال المهني الباكستاني في أبوظبي أن: «الدعم اللامتناهي الذي تقدمه غرفة أبوظبي لمجالس الأعمال في أبوظبي، ساهم في تعزيز مجالات التعاون والتبادل التجاري والاستثماري المشترك مع مختلف الشركات المحلية والعالمية».

من جهته، قال شاراد بانداري، مسؤول في مجموعة الأعمال الهندية في أبوظبي: «إن منظومة الأعمال الإماراتية عززت طريق الشركات الهندية نحو والنمو والازدهار، ونرى ذلك اليوم بصورة جلية على مستوى الإمارات».