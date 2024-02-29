«الاتحاد للطيران» تضيف وجهات ورحلات جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للطيران، عن تحديثات جوهرية لجدول رحلاتها الصيفية، تتضمن إضافة وجهات جديدة وزيادة عدد الرحلات إلى المسارات الحالية، مما يعزز مكانة أبوظبي كرابط عالمي وخيارات السفر للضيوف.

ومن المقرر أن تقوم شركة الطيران بتوسيع نطاق شبكة وجهاتها من خلال إطلاق رحلات إلى وجهتين جديدتين تستقطب الكثير من السياح: فاعتباراً من 15 يونيو المقبل، ستقوم الناقلة بتشغيل ثلاث رحلات أسبوعية موسمية بين أبوظبي وأنطاليا التركية، فيما تنطلق الرحلات إلى جايبور بالهند في 16 يونيو مع أربع رحلات أسبوعية.

وقال أريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران: يمثل جدولنا الصيفي خطوة مهمة في استراتيجية النمو لدينا، مما يوفر لضيوفنا المزيد من المرونة والخيارات. هدفنا هو أن نقدم لضيوفنا خيارات سفر لا مثيل لها وفرصاً لاستكشاف سحر أبوظبي المميز، كوجهة رائدة وبوابة للعالم.