«إنيرجي إنتليجنس» تصنف «أدنوك» أفضل شركة نفط وطنية لعام 2023



أبوظبي (الاتحاد)

صنفت مؤسسة «إنيرجي إنتليجنس» «أدنوك» أفضل شركة نفط وطنية، وخامس أكبر شركة في قطاع الطاقة من حيث الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون لعام 2023.

ويغطي تقرير «إنيرجي إنتليجنس» الاستثمارات منخفضة الكربون التي أعلنت عنها 34 شركة نفط دولية ووطنية رائدة.

وأشار التقرير إلى أن «أدنوك» بدأت في تنفيذ أكبر عدد من المبادرات الجديدة منخفضة الكربون التي يتم تقديمها على مستوى شركات النفط الدولية والوطنية في عام 2023، حيث تعمل «أدنوك» على دعم جهود تحقيق انتقال منظّم وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

وتشمل مبادرات «أدنوك» منخفضة الكربون مشروعين رئيسيين لالتقاط الكربون سيساهمان في رفع قدرة مشاريع التقاط الكربون التي التزمت الشركة بالاستثمار فيها إلى 4 ملايين طن سنوياً.

وتتضمن مبادرات «أدنوك» منخفضة الكربون كذلك الاستثمار عبر شركة «مصدر» التي تهدف إلى الوصول بقدرتها الإنتاجية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

وأشارت «إنيرجي إنتليجنس» في تقريرها أيضاً إلى تغير المناطق الجغرافية لاستثمارات الشركة، والتي تشمل مشاريع طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة وبولندا والاستثمارات المتنامية في آسيا الوسطى والقوقاز.

يشار إلى أن مجلس إدارة «أدنوك» اعتمد في يناير الماضي، زيادة المبلغ المخصص للاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات والحلول والتقنيات منخفضة الكربون، ليصل إلى 84.4 مليار درهم (23 مليار دولار).

وتستهدف الشركة تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، ومضاعفة هدفها لالتقاط وتخزين الكربون ليصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030، أي ما يعادل التخلّص من انبعاثات أكثر من مليوني سيارة تعمل بالبنزين من الطرق العامة سنوياً.

وتحصل «أدنوك» منذ بداية عام 2022، على 100% من احتياجات شبكتها الكهربائية عن طريق الكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، وربط عملياتها البحرية بالشبكة الكهربائية، من خلال مشروع بقيمة 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار) من المتوقع أن يسهم عند استكماله في خفض الأثر البيئي لعملياتها البحرية بنسبة 50%.

يذكر أن التقرير، الذي نشر بعنوان «متتبع الاستثمار منخفض الكربون: تحول إنفاق الشركات»، يتضمن استثمارات منخفضة الكربون عبر خمس فئات تشمل توليد الطاقة منخفضة الكربون، وحلول الكهرباء، والهيدروجين والوقود منخفض الكربون، والمركبات الكهربائية والتنقل، وتقنيات التقاط وتخزين الكربون وإزالة الكربون.

ويستند التقرير إلى تحليل خاص قائم على بيانات خطط الإنفاق الأخضر سريعة النمو التي أعدتها «إنيرجي إنتليجنس»، الشركة الرائدة في مجال معلومات الطاقة.