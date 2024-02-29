تمديد «وزاري التجارة العالمية» إلى اليوم

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

أعلنت منظمة التجارة العالمية تمديد مباحثات المؤتمر الوزاري الثالث عشر في أبوظبي MC13 يوماً إضافياً ليختتم أعماله اليوم الجمعة، وذلك في ضوء الجهود المبذولة للوصول إلى صياغة مسودة توافقيه حول الإعلان الختامي.

وشهدت أعمال المؤتمر أمس مباحثات متواصلة بين وفود الدول الأعضاء حول القضايا الخلافية خاصة المتعلقة بمباحثات إصلاح نظام تسوية المنازعات ومفاوضات الزراعة وتجديد قرار التعليق الطوعي للرسوم الجمركية على النقل الإلكتروني.

ووفقاً للمنظمة، سيتم عقد الجلسة الختامية الرسمية بعد ظهر اليوم الجمعة يعقبها المؤتمر الصحفي الختامي للإعلان عن نتائج المؤتمر.