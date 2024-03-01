«مطارات أبوظبي» تحصد جائزة «مشغّل المطارات الرائد عالمياً»



أبوظبي (الاتحاد)

حصلت مطارات أبوظبي،على جائزة «مشغّل المطارات الرائد عالمياً» خلال حفل توزيع «جوائز إنجازات قطاع الطيران لعام 2024».

ويأتي فوز «مطارات أبوظبي» بهذه الجائزة المرموقة تأكيداً على الإنجازات الاستثنائية التي حققتها الشركة والتقدّم الملحوظ الذي أحرزته بين عامي 2023 و2024، بما يعكس مرحلة غير مسبوقة من النمو والابتكار في مطار زايد الدولي.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: يعكس فوزنا بجائزة «مشغّل المطارات الرائد عالمياً لعام 2024» التزام فريق عملنا وتفانيه في تزويد المسافرين بتجربة سفر استثنائية داخل المطارات، ولا تُعدّ هذه الجائزة إنجازاً مميزاً فحسب بل تسهم في تعزيز الدور المحوري الذي تلعبه «مطارات أبوظبي» ضمن قطاع الطيران على المستوى الإقليمي، كما إنّها تسهم في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة عالمياً في رسم مستقبل قطاع السفر حول العالم.

وأضافت: نجاح «مطارات أبوظبي» خلال هذا العام يُعزى بحدّ كبير إلى افتتاحها مبنى المسافرين (A ) الجديد في مطار زايد الدولي، والذي أسهم بشكل ملحوظ في تعزيز قدرة المطار على استيعاب المزيد من المسافرين والارتقاء بتجربة سفرهم، ويأتي هذا الإنجاز الإضافي تأكيداً على التزام «مطارات أبوظبي» بوضع معايير جديدة لعمليات المطار وخدمة المسافرين.