«أراضي دبي» تختتم مشاركتها في معرض «IPS للعقار 2024»

دبي (الاتحاد)

اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مشاركتها في معرض «IPS للعقار 2024» الذي استمر ثلاثة أيام في دبي بمشاركة 125عارضاً محلياً وعالمياً لتبادل الخبرات واستعراض أحدث المشاريع وأكثر الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها القطاع العقاري.

وكرّم مروان بن غليطة المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي على هامش الحدث شركة «نخيل لإدارة المجتمعات» بمناسبة حصولها على تصنيف «فئة البلاتينيوم» في منظومة تصنيف شركات إدارة عقارات الملكية المشتركة من مؤسسة التنظيم العقاري وذلك بناء على سنوات خبرتها الواسعة في إدارة عقارات الملكية المشتركة وسعيها لتطبيق أفضل المعايير العالمية في الإدارة ما أدى إلى رفع مستوى جودة الخدمات وخلق بيئة عقارية محترفة.

فيما جرى تكريم شركة «نخيل» وشركة «دبي لإدارة المجمعات» نظير جهودهما وفوزهما بفئة أفضل شركة لإدارة المجتمعات لسنة 2023 في المؤتمر العالمي للعقارات.