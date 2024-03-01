عمومية «أبوظبي الإسلامي» تعتمد توزيع أرباح بقيمة 2.59 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أن جمعيته العمومية اعتمدت توزيع أرباح نقدية، بواقع 71 فلساً للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بـ 49 فلساً للسهم في عام 2022، ما يمثّل 49% من إجمالي صافي أرباح المصرف للعام 2023.

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي، حقق عائداً على حقوق المساهمين بلغ 27.1%، ما يشير إلى أدائه القوي عبر قطاعات أعماله الأساسية، مدعوماً بقوة ومرونة الاقتصاد المحلي، إلى جانب التزامه بالمبادرات التحويلية. كما اعتمد المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية، تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية عن العام 2023.

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: حقق «أبوظبي الإسلامي» نتائج استثنائية في عام 2023، حيث تجاوز صافي أرباحه 5 مليارات درهم، وقد مكنتنا هذه الزيادة الكبيرة في نسب الأرباح، إلى جانب وضع رأس المال القوي، من اقتراح توزيع أرباح بقيمة 71 فلساً للسهم الواحد، ونُعرب عن خالص أمتناننا لمساهمينا على دعمهم الثابت وثقتهم في رؤيتنا، وأسهمت مبادراتنا الاستراتيجية التي شملت تنويع الدخل والتوسع في قطاعات جديدة والحفاظ على جودة الأصول، في تحقيق عائد كبير على حقوق المساهمين بنسبة 27%.

وأضاف: تماشياً مع خطتنا الاستراتيجية، يلتزم «أبوظبي الإسلامي» بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ونحن اليوم أكثر استعداداً لدمج الاستدامة بشكل كامل في عملياتنا، وذلك بالتزامن مع إعلان الدولة تمديد عام الاستدامة. ونتطلع إلى التعاون مع جميع الأطراف المعنية، لريادة الحلول المبتكرة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والمستدامة من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً.

من جهته، قال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: حقق المصرف نتائج مالية مميزة في عام 2023، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 45% إلى مستوى قياسي بلغ 5.25 مليار درهم، مدفوعاً بنمو الإيرادات بنسبة 36%، وجاء هذا النجاح مدعوماً بزيادة حجم التعاملات وتحسين هوامش الأرباح وقاعدة التمويل الفعّالة، مما أتاح لنا الوصول إلى عوائد أعلى. وقد مكننا موقفنا المالي القوي في السوق ومبادراتنا الرقمية من اجتذاب أكثر من 206 آلاف عميل جديد.

وأضاف: قمنا بتوسيع تمويل المتعاملين بمقدار 8 مليارات درهم، التزاماً باستراتيجية تنمية حصتنا السوقية.