أرباح «تاكسي دبي» ترتفع 54% إلى 345.3 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة تاكسي دبي، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وبلغ صافي أرباحها 345.3 مليون درهم، بزيادة قدرها 54% مقارنة بالعام الماضي، مع تدفقات نقدية بقيمة 129 مليون درهم، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 11% لتصل إلى 1.95 مليار درهم، وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح بقيمة 71 مليون درهم للربع من عام 2023.

وبلغ حجم أسطول شركة تاكسي دبي في نهاية عام 2023 أكثر من 7400 مركبة، نفذت خلالها مركبات الأجرة والليموزين التابعة لها 46 مليون رحلة، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام السابق.

وقال عبد المحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي: تعكس النتائج القوية التي حققناها، بعد الطرح العام الأولي الناجح في سوق دبي المالي في ديسمبر 2023، مدى قوة أعمالنا المدعومة بالنمو الذي تشهده دبي، وبمكانتنا في السوق في ظل البيئة التنظيمية الداعمة؛ إذ تتمتع «تاكسي دبي» برؤية واضحة واستراتيجية فاعلة ترتكز على خطط دبي الطموحة للتنمية الحضرية وعلى النمو القوي في عدد السكان وحركة السياحة، ما يعزز قدرتنا على مواصلة النمو على المدى الطويل وخلق القيمة لمساهمينا.

من جانبه قال منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: حققت الشركة نتائج إيجابية بعد الطرح العام الأولي الناجح في سوق دبي المالي، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1.95 مليار درهم في عام 2023، ما أدى إلى زيادة صافي الأرباح بنسبة 54%، وقطعنا خلال العام شوطاً واسعاً في تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية، حيث تمكنا من توسيع أسطولنا وتطبيق التقنيات الذكية لتعزيز الكفاءة التشغيلية لأعمالنا».