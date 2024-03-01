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اقتصاد

«تنظيم الاتصالات» تطلق المرحلة الثانية من منصة «اسألنا»

ماجد المسمار
2 مارس 2024 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا»، إطلاق المرحلة الثانية من منصة «اسألنا»، المساعد الافتراضي المتوفر على المنصة الرقمية الموحدة «U.ae». 
وتشمل هذه المرحلة تعميم تطبيق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي على المواقع الإلكترونية الحكومية التي توافقت مع الإصدار الجديد لنظام التصميم الموحد، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققته منصة «اسألنا» على المنصة الرقمية الموحدة، إذ أسهمت في تحسين تجربة الاستخدام وتزويد المتعاملين بمعلومات دقيقة وسريعة عن الخدمات والسياسات الحكومية في الدولة.
وأشار المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إلى أهمية الاستفادة من الآفاق الواسعة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين الخدمات الحكومية، وقال: «توفر تطبيقات الذكاء الاصطناعي عموماً، والذكاء التوليدي بشكل خاص، فرصة مهمة لتحقيق المزيد من الكفاءة في العمل الحكومي، بما يسهم في تعزيز سعادة المتعاملين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بوضع المتعامل في رأس الأولويات».
بدوره، ذكر محمد إبراهيم الزرعوني، نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية، أن «منصة (اسألنا) تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي وتجيب على الأسئلة المتعلقة بالخدمات الحكومية في صورة محادثة، ما يسمح لها بالتكامل السلس على أي بوابة حكومية متوافقة مع الإصدار الثاني من نظام تصميم المواقع الإلكترونية». 

هيئة تنظيم الاتصالات
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
ماجد المسمار
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