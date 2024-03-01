34 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

انتعشت تعاملات أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي لتربح القيمة السوقية للأسهم المتداولة ما يزيد على 34 مليار درهم متضمنة 21.36 مليار درهم مكاسب أسهم العاصمة و12.68 مليار درهم لسوق دبي المالي.

واستقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة جاوزت 7.7 مليارات درهم خلال الأسبوع الماضي موزعة بواقع 5.334 مليار درهم في سوق أبوظبي و 2.371 مليار درهم في سوق دبي المالي.

وأسهمت تعاملات المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية في دعم أداء المؤشرات في كلا السوقين حيث بلغت محصلة تعاملاتهم 274.45 مليون و 315 مليون درهم كصافي شراء على التوالي.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب الإجمالية مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 224.92 مليون درهم، وصافي (شراء) 94.52 مليون سهم بعد استحواذهم على 34.55% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 35.27% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وقام الأجانب بشراء 542.429 مليون سهم بقيمة 1.955 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا 447.901 مليون سهم بقيمة 1.73 مليار درهم.

وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 36.71 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (شراء) بقيمة 72.67 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) شراء بقيمة 195.683 مليون درهم.

وفي ما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، فإن قيمة تعاملات شراء المستثمرين المؤسساتيين بلغت 4.268 مليار درهم بعد شراء 806.215 مليون سهم، مقارنة بنحو 4.095 مليار درهم قيمة تعاملات بيع 853.138 مليون سهم لتكون محصلة تعاملات المؤسسات صافي (شراء) بقيمة 173.391 مليون درهم وصافي (بيع) 46.92 مليون سهم.

وقام المستثمرون الأفراد بشراء 597.848 مليون سهم بقيمة تتجاوز 1.066 مليار درهم، وباعوا 550.926 مليون سهم بقيمة 1.239 مليار درهم لتكون المحصلة صافي (بيع) بقيمة 173.39 مليون درهم وصافي (شراء) لعدد 46.92 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض لا يذكر نسبته 0.01% ليخسر نقطة واحدة فقط، ويغلق عند مستوى 9278.91 نقطة، مقارنة مع 9279.94 نقطة بنهاية الأسبوع السابق وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 9299.52 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9224.51 نقطة. وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 39 شركة مقابل تراجع أسعار 41 شركة، فيما أغلقت 28 شركة مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد السوق إبرام 86 ألفاً و153 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.404 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 5.334 مليار درهم. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 21.369 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.860 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.838 تريليون درهم.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 791.217 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 33.36% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 741.685 مليون درهم لتشكل ما نسبته 31.27% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 49.532 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 29.74 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيعاً) بقيمة 43.122 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) شراء بقيمة 36.15 مليون درهم.

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 1.453 مليار درهم تشكل ما نسبته 61.27% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 1.311 مليار درهم لتشكل ما نسبته 55.29% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 141.662 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع جيد بنحو 130.7 نقطة عند مستوى 4356.61 نقطة يوم أمس مقارنة مع 4225.9 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 12.685 مليار درهم لتبلغ 732.604 مليار درهم مقارنة بنحو 719.918 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 2.371 مليار درهم بعد تداول 1.165 مليار سهم خلال 39 ألفاً و887 صفقة.