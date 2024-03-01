«إعلان أبوظبي» ينتصر للتجارة الإلكترونية بتجديد قرار تعليق الرسوم الجمركية

مصطفى عبد العظيم (دبي)

اختتم المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية Mc13K الذي استضافته دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، أعماله أمس بإصدار«إعلان أبوظبي الوزاري» الذي انتصر خلاله المفاوضون إلى قطاع التجارة الإلكترونية من خلال الموافقة على التجديد لقرار المنظمة المعمول به منذ سنوات طويلة بشأن تعليق الرسوم الجمركية على النقل الإلكتروني، بالإضافة إلى التأكيد على مواصلة المناقشات بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات وصولاً إلى وجود نظام كامل وفعال يمكن الوصول إليه لجميع الأعضاء خلال عام 2024.

وأعربت منظمة التجارة العالمية خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في أبوظبي Mc13، عن شكرها وتقديرها العميق لقيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، على الاستضافة المتميزة التنظيم الاستثنائي والناجح لمؤتمر Mc13، والذي يتزامن مع احتفال المنظمة بالذكرى الثلاثين لتأسيسها.