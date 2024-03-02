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اقتصاد

مديرة منظمة التجارة العالمية: قرارات المؤتمر الوزاري "إيجابية للغاية" ونشكر الإمارات على جهودها

نجوزي أوكونجو إيويالا
2 مارس 2024 12:17

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، على إيجابية قرارات إعلان أبوظبي الوزاري الناتجة عن المؤتمر الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية مع اختتام أعماله في العاصمة أبوظبي.

 

وقالت نجوزي عقب إقرار إعلان أبوظبي الوزاري في ختام المؤتمر الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في العاصمة أبوظبي: "القرارات كانت إيجابية للغاية، والاجتماعات كانت مثمرة وناجحة".

 

وأشارت نجوزي إلى أن إعلان أبوظبي الوزاري تضمن تمديد الإعفاء المؤقت من بعض أحكام اتفاق الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية، لتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة إنتاجها من اللقاحات لمكافحة الجوائح المستقبلية، وتمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية حتى انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة في 2026.

 

وأضافت نجوزي: "تمكننا بنجاح من إغلاق بعض الملفات بعد ساعات طويلة من المفاوضات وحققنا نتائج جيدة للغاية فيما يتعلق بالتنمية بالنسبة للبلدان النامية والأقل نمواً".

 

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وأوضحت أن هناك بعض الملفات الأخرى لم نتمكن من إغلاقها في الوقت الراهن لكن سنواصل العمل عليها في اجتماعاتنا الدورية التي تعقد في جنيف.

 

وأعربت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، عن امتنانها وشكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، مضيفة: "المفاوضات كانت صعبة للغاية، ولكن بفضل رئاسة دولة الإمارات للمؤتمر تمكنا من احراز العديد من النجاحات".

 

وأشارت إلى جهود دولة الإمارات في التنظيم الاستثنائي للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية وسط ترتيبات تنظيمية ولوجستية استثنائية ضمنت نجاح المؤتمر الذي جمع أكثر من 164 دولة وتكتلا تجاريا في المؤتمر الوزاري تحت سقف واحد للتباحث حول مستقبل التجارة العالمية.

 

ولفتت نجوزي إلى انضمام دولتي تيمور الشرقية وجزر القمر إلى عضوية المنظمة وذلك بعد ثماني سنوات من عدم ضم أعضاء جدد، مشيرة إلى أن هناك 22 دولة تنتظر الانضمام للمنظمة.

 

وأكدت على أهمية التجارة لتحقيق العديد من الأولويات مثل تعزيز النمو، وتوسيع الفرص الاقتصادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وزارة التجارة الخارجية
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