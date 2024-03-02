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اقتصاد

«مطار الشارقة» يسلط الضوء على مشروع التوسعة في معرض برلين

«مطار الشارقة» يسلط الضوء على مشروع التوسعة في معرض برلين
3 مارس 2024 01:29

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن مشاركتها في معرض بورصة برلين الدولي لعام 2024، المنصة العالمية التي تجمع آلاف العارضين وقادة الأعمال وخبراء قطاع السياحة والسفر، تحت مظلة «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، انطلاقاً من جهودها المستمرة في إطار تعزيز مكانة إمارة الشارقة وجهة سياحية واقتصادية واعدة، والتعرّف على أبرز الشركات العالمية بهدف توسيع شبكة وجهات مطار الشارقة.
وستحرص الهيئة من خلال المعرض على تعزيز حضورها الدولي وتطوير العلاقات مع روّاد قطاع السياحة والسفر في العالم، مسلطة الضوء على أحدث التطورات والخدمات والتسهيلات التي يقدمها مطار الشارقة.
وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «سنعمل من خلال المشاركة هذا العام في معرض بورصة برلين الدولي على استعراض الخطط التوسعية والخدمات والتسهيلات التي يقدمها المطار للمتعاملين، نظراً لأهمية المعرض المتزايدة على الساحة العالمية وارتفاع عدد المشاركين والذين يمثلون هذه الدورة 165 دولة من حول العالم».

مطار الشارقة الدولي
معرض بورصة برلين الدولي
السياحة
الشارقة
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