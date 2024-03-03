حكومة الشارقة تصدر سندات بـ750 مليون دولار

أعلن "بنك الشارقة"، عن اختياره مدير إصدار رئيسي مشترك ومدير سجل اكتتاب، إلى جانب بنوك دولية وإقليمية أخرى، لعملية إصدار سندات مستدامة غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار أميركي لأجل 12 عاماً، لصالح حكومة الشارقة.

ولقي هذا الإصدار أصداء إيجابية واسعة واهتماماُ كبيراً من قبل المستثمرين، حيث فاقت قيمة الطلبات المسجلة 4 مليارات دولار، ما يبرز الثقة الكبيرة في صلابة ومتانة أساسيات حكومة الشارقة وقوتها الائتمانية في السوق.

و تم تسعير هذا الإصدار بفارق 195 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، وهو أقل بكثير من السعر الاسترشادي الأولي المعلن عند 235 نقطة أساس، ما يعكس الرغبة القوية في ائتمان الحكومة من قبل المستثمرين الدوليين (خارج منطقة الشرق الأوسط)، والذين مثلوا 67% من الطلب الإجمالي.

وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لـ"بنك الشارقة" إن البنك لعب دوراً فعالاً في هذا الإصدار لسندات حكومة الشارقة وتعكس مشاركتنا في هذه الصفقة التزام بنك الشارقة بتوفير حلول التمويل وأسواق رأس المال ذات طابع استراتيجي بهدف تلبية احتياجات عملائه الكرام في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

وأضاف أن الاستجابة القوية من قبل المستثمرين أدت إلى تقليص عائد السندات مما يبرز ثقتهم في ائتمان إمارة الشارقة ويؤكد فعالية الهيكلية واستراتيجية التسويق التي اعتمدها مديرو الإصدار المشاركون في الصفقة، ولا يعكس هذا الإصدار فقط الإدارة المالية الحكيمة والأسس الاقتصادية القوية لحكومة الشارقة، بل يؤكد أيضاً خبرة بنك الشارقة في أسواق رأس المال وقدرته على دعم عملاء مهمين مثل حكومة الشارقة.