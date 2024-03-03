«إنفستوبيا 2024» تضع خريطة طريق للاستثمار في الاقتصاد الجديد



أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت النسخة الثالثة لـ «إنفستوبيا 2024» فعالياتها، والتي عقدت على مدار يومي 28 و29 في أبوظبي، حيث وضعت خريطة طريق جديدة أمام مجتمعات الأعمال وصناع القرار والمستثمرين والمؤسسات المالية العالمية، والتي ارتكزت على مجموعة من المحاور، من أبرزها تحفيز الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، وتعزيز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التغيرات الاقتصادية التي شهدها العالم، وأعلنت «إنفستوبيا» أثناء اختتام فعالياتها وجلساتها النقاشية موعد إطلاق نسختها الجديدة في فبراير 2025.

كما أوصى المتحدثون في الجلسات بأهمية استغلال تدفقات رؤوس الأموال في الصناعات الناشئة بالأسواق الواعدة، وتوجيه الاستثمارات العالمية في رأس المال البشري وقطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والإبداعي والصحة والذكاء الاصطناعي، وتسريع العمل على التنوع الاقتصادي وتطوير التشريعات والسياسات الداعمة لمرونة وتنافسية اقتصادات العالم.

وعقدت النسخة الثالثة لـ «إنفستوبيا» أكثر من 40 جلسة حوارية واجتماعات طاولة مستديرة، جمعت نخبة من القادة والوزراء وصناع القرار وكبار المستثمرين والخبراء الاقتصاديين والإعلاميين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وتحدث فيها أكثر من 80 متحدثاً ومتحدثة، وحضرها أكثر من 2700 مشارك من مختلف أنحاء العالم للاطلاع على الاتجاهات العالمية الحديثة نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة.

وعززت «إنفستوبيا» خلال هذه النسخة شراكاتها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، حيث وقعت أكثر من 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع مؤسسات وطنية ودولية وشركات عالمية، وذلك بهدف تعزيز التعاون في إقامة نسخة «إنفستوبيا 2025»، وتبادل أحدث الخبرات والممارسات في المجالات الابتكارية والإبداعية.

وشهدت «إنفستوبيا» هذا العام الإعلان عن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «100 شركة من المستقبل» Future 100، المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي، والتي تواكب الاقتصادات الجديدة والمستقبلية والناشئة، كما تم توفير مساحة للمبادرة للتواصل مع المستثمرين العالميين، والاطلاع على أحدث الاتجاهات الاستثمارية العالمية.