وزير الاقتصاد يفتتح فرع «لولو» في دبي أوتلت مول

دبي (الاتحاد)

افتتح عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، «هايبرماركت لولو» في «دبي أوتلت مول»، بحضور ناصر علي خماس، رئيس مجموعة الأهلي القابضة، ويوسف علي إم. إيه، رئيس مجموعة لولو.

تمتد مساحة الهايبر على أكثر من 100 ألف قدم مربعة، وسيضم المتجر الجديد مجموعة ضخمة من المنتجات المحلية والعالمية على حد سواء في قسم السوبر ماركت ومحطات الطعام الساخنة من المأكولات العالمية.

وتشمل الفئات في المتجر الجديد أيضاً المواد الغذائية، والمنتجات الطازجة، واللحوم والأسماك، والمخبوزات، ومنتجات الألبان، والبيتزا والوجبات الخفيفة، والطعام الساخن، ومحمصة البن، والصحة والجمال، والإلكترونيات، ومنتجات تكنولوجيا المعلومات، والأجهزة المنزلية.

وقال يوسف علي إم. إيه، رئيس مجموعة لولو: «نحن سعداء بافتتاح فرعنا الجديد الهايبر ماركت في هذه الوجهة التسوقية المرموقة التي ستوفر تجربة تسوق عالمية المستوى ليس فقط للسكان الذين يعيشون في المنطقة، ولكن أيضاً للسياح والمهتمين بالأعمال القادمين إلى الإمارات. خلال سنوات خدمتنا لجنسيات مختلفة، لاحظنا الطلب المتزايد على المنتجات المستوردة دولياً. ولهذا السبب سيكون التزامنا المستمر بتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة في السوق».

قال محمد خماس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأهلي القابضة: «في إطار النسيج النابض بالحياة في (دبي أوتليت مول) لتطوره ليصبح أكبر مركز أوتلت في العالم، يقف افتتاح هايبرماركت لولو كمؤشر على التزامنا بإعادة تعريف التسوق بقيمته. بمجيئنا بهذه الإضافة الجديدة، لا نثري تجربتنا متعددة القنوات فحسب، بل نرسخ مكانتنا الأفضل في مجال تجارة التجزئة ذات القيمة في المنطقة. تستمر شراكتنا مع مجموعة لولو الدولية في الصعود، محدثة معايير لا مثيل لها، وتؤكد التفاني لدينا في ريادة التميز. يرسخ هذا الإنجاز عصراً جديداً من الفرص اللا محدودة لزوارنا والمجتمعات المجاورة، حيث تتجاوز كل جولة تسوق توقعاتها وتقدم رضا لا مثيل له».