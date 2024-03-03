«أدنوك»: اتفاقيات لتصنيع منتجات بـ 62 مليار درهم

سيد الحجار (أبوظبي)

وقعت «أدنوك» منذ عام 2022 اتفاقيات مع أكثر من 60 شركة عالمية ووطنية لتصنيع منتجاتها محلياً، بقيمة 62 مليار درهم، مما يساهم في تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق هدفها المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 70 مليار درهم في خطط مشتريات الشركة بحلول عام 2027، وذلك في إطار جهودها ومساعيها المستمرة لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات».

وقال الدكتور صالح الهاشمي، مدير دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في «أدنوك» لـ «الاتحاد»: «تعد (أدنوك) محركاً رئيساً للنمو الصناعي في دولة الإمارات، حيث ساهمت اتفاقيات التصنيع المحلية التي أبرمتها (أدنوك) مع شركات عالمية ووطنية في تعزيز القاعدة الصناعية في الدولة وإعادة توجيه قيمة كبيرة للاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين من أصحاب الكفاءات».

وأضاف: «فيما تواصل (أدنوك) تسريع جهودها للحدّ من انبعاثات عملياتها، تركز الشركة على خلق العديد من فرص التصنيع المحلية لشركائها والتي تقدر قيمتها بمليارات الدراهم، مما يدعم جهودها الرامية لتحقيق النمو والازدهار والمساهمة في بناء مستقبل منخفض الانبعاثات».

القطاع الصناعي

ورسخت «أدنوك» منذ تأسيسها مكانةً رائدةً كواحدة من أكبر المساهمين في مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، كما حرصت الشركة على تحفيز ودفع عجلة نمو القطاع الصناعي الوطني من خلال جذب الشركات العالمية الرائدة وتشجيعها لإنشاء مرافق صناعية متطورة في أبوظبي، وذلك ضمن جهودها لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات».

وتماشياً مع استراتيجيتها الطموحة للنمو، تستمر «أدنوك» في مضاعفة جهودها لتعزيز مكانتها كمحرك رئيس لتطور ونمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته وتنويعه، حيث يساهم تركيز الشركة الدائم على توطين سلسلة التوريد الخاصة بعملياتها في تعزيز وتنويع القاعدة الصناعية في دولة الإمارات، وخلق المزيد من فرص العمل للمواهب الإماراتية في القطاع الخاص، وذلك ضمن مساعي الشركة المستمرة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.

مجمع صناعي

وكمثال على دور «أدنوك» في هذا المجال، افتتحت شركة «تكنيب إف إم سي»، المزود الرائد لتكنولوجيا الطاقة، مجمعاً صناعياً متطوراً في الدولة.

ووفقاً للعقد الموقع مع «أدنوك»، ستقوم «تكنيب إف إم سي» بتوريد معدات حفر برية وبحرية يتم إنتاجها في مصنع حديث تم افتتاحه في أبوظبي في سبتمبر 2023 بتكلفة بلغت بملايين الدولارات.

ويعد المصنع الذي تبلغ مساحته 47 ألف متر مربع الأكثر تطوراً من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسينتج هذا المصنع نظم رؤوس الآبار البرية والبحرية، ونظم صمامات رؤوس الآبار، وغيرها من تقنيات حفر الآبار وإكمالها ومعدات التحكم في الضغط لصالح «أدنوك» لاستخدامها في عمليات استخراج وإنتاج الوقود الهيدروكربوني، وكذلك تخزين الكربون والهيدروجين.

أنابيب الصلب

كمثال آخر على دور «أدنوك» المحوري في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى أبوظبي والقطاع الصناعي المحلي، افتتحت «تيناريس»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع وتوريد أنابيب الصلب، في فبراير الماضي مجمعها الصناعي الجديد في أبوظبي تحت اسم «اتحاد للأنابيب».

ويضم المجمع الذي تم إنشاؤه حديثاً مركزاً للتدريب صمم خصيصاً لمهندسي «أدنوك» والمواهب الوطنية والشركاء الآخرين لصقل مهاراتهم ومعارفهم التقنية. كما يحوي المجمع ساحة خدمات مخصصة لتخزين منتجات الأنابيب وفحصها وتجهيزها، إلى جانب منشأة تصنيع متطورة لتسنين أنابيب الصلب غير الملحومة ذات الجودة العالية.

المحتوى الوطني

يأتي دعم «أدنوك» لمبادرة «اصنع في الإمارات» ضمن إطار «برنامج تعزيز المحتوى الوطني» التابع لها، والذي تستهدف من خلاله إعادة توجيه 178 مليار درهم (48.5 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ونجحت «أدنوك» في إعادة توجيه 187 مليار درهم (51 مليار دولار) للاقتصاد المحلي بنهاية عام 2023 منذ إطلاق البرنامج في عام 2018، كما ساهمت الشركة في عام 2023، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر البشرية الإماراتية «نافس»، في توفير 6500 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمواطنين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص منذ بداية البرنامج إلى 11.500 مواطن.