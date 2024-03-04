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اقتصاد

بكين تتطلع إلى إنشاء 100 مصنع ذكي وورشة عمل رقمية

بكين تتطلع إلى إنشاء 100 مصنع ذكي وورشة عمل رقمية
4 مارس 2024 12:02

بكين (د ب أ)


تخطط مدينة بكين لإضافة 100 مصنع ذكي وورشة عمل رقمية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الاثنين، عن حكومة المدينة.
 وتم الكشف عن الهدف في خطة عمل للرقمنة بقطاع الصناعات التحويلية في المدينة خلال الفترة بين عامي 2024 و2026، صادرة عن مديرية الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات لبلدية بكين. 
ووفقاً للخطة، ستدفع العاصمة الصينية أيضاً جميع شركاتها الكبرى في قطاع الصناعات التحويلية لاجتياز مستوى الرقمنة. 
وأصبح التصنيع الذكي بطاقة اتصال جديدة لبكين وفي الشهر الماضي، قامت شركة «شاومي» الصينية لصناعة الهواتف الذكية، بتشغيل مصنع جديد في بكين مجهز بأحدث تقنيات التصنيع الذكية القادرة على إنتاج نحو 10 ملايين هاتف سنوياً كما قامت المدينة ببناء 103 مصانع ذكية وورش عمل رقمية منذ عام 2021، وفقاً للمديرية.

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وصارت الصين أكبر سوق لتطبيقات التصنيع الذكي في العالم، حيث إنها تضم أكثر من 10 آلاف ورشة عمل رقمية ومصنع ذكي، وفقاً لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

بكين
مصنع
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