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اقتصاد

ارتفاع القاعدة النقدية في اليابان بنسبة 2.4% سنوياً خلال فبراير الماضي

ارتفاع القاعدة النقدية في اليابان بنسبة 2.4% سنوياً خلال فبراير الماضي
4 مارس 2024 12:08

طوكيو (د ب أ)
 أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الاثنين نمو القاعدة النقدية في اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 2.4% سنوياً إلى 661.668 تريليون ين. وكان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 4.7% بعد ارتفاعها بنسبة 4.8% في يناير وفقاً للبيانات المعدلة في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى ارتفاعها بنسبة 4.7% سنوياً. في الوقت نفسه انخفضت كمية أوراق النقد المتداولة في الاقتصاد الياباني بنسبة 0.6% سنوياً، في حين تراجعت كمية العملات المعدنية المتداولة بنسبة 1.8%.
 وارتفع فائض ميزان الحساب الجاري بنسبة 3.1% سنوياً بما في ذلك نمو ميزان الاحتياطي النقدي بنفس النسبة. وتراجعت القاعدة النقدية بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الشهر الماضي بنسبة 7.6% سنوياً إلى 668.572 تريليون ين.

الين الياباني
بنك اليابان المركزي
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