ارتفاع القاعدة النقدية في اليابان بنسبة 2.4% سنوياً خلال فبراير الماضي

طوكيو (د ب أ)

أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الاثنين نمو القاعدة النقدية في اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 2.4% سنوياً إلى 661.668 تريليون ين. وكان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 4.7% بعد ارتفاعها بنسبة 4.8% في يناير وفقاً للبيانات المعدلة في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى ارتفاعها بنسبة 4.7% سنوياً. في الوقت نفسه انخفضت كمية أوراق النقد المتداولة في الاقتصاد الياباني بنسبة 0.6% سنوياً، في حين تراجعت كمية العملات المعدنية المتداولة بنسبة 1.8%.

وارتفع فائض ميزان الحساب الجاري بنسبة 3.1% سنوياً بما في ذلك نمو ميزان الاحتياطي النقدي بنفس النسبة. وتراجعت القاعدة النقدية بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الشهر الماضي بنسبة 7.6% سنوياً إلى 668.572 تريليون ين.