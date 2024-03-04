نمو الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية خلال يناير الماضي

سول 4(د ب أ)

أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن الإنتاج الصناعي لكوريا الجنوبية ارتفع في يناير الماضي رغم الانخفاض الملحوظ في إنتاج أشباه الموصلات.

وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4% على أساس شهري في يناير الماضي، مسجلاً الزيادة الثالثة على التوالي على أساس سنوي، وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة الإحصاء الكورية لكن الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية الإجمالي انخفض بنسبة 1.3% بسبب انخفاض بنسبة 3.6% على أساس شهري في إنتاج الرقائق بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأظهرت البيانات أنه بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 7.3% مع ارتفاع إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 44.1% في الوقت نفسه ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 8 0% شهرياً خلال يناير، بفضل تزايد مبيعات المواد الغذائية ومستحضرات التجميل وغيرها من السلع غير المعمرة في حين تراجعت المبيعات بنسبة 3.4% على أساس سنوي. كما أظهرت البيانات تراجع الاستثمار في المرافق بنسبة 5.6% شهرياً، في حين ارتفع الاستثمار في قطاع التشييد بنسبة 12.4% خلال يناير الماضي.