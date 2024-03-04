2.1 مليار درهم إيرادات «سالك» في 2023

دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة شركة «سالك»، خلال اجتماعه برئاسة معالي مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة، النتائج المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وحققت «سالك» أداءً متميزاً في الإيرادات خلال عام 2023، حيث بلغ عدد الرحلات المولدة للإيرادات إلى 461.4 مليون رحلة، وسجلت إيرادات إجمالية قياسية بلغت 2.1 مليار درهم.

كما ارتفعت إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية، التي تمثل 87.5٪ من إجمالي الإيرادات، بنسبة 11.7٪ مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1,845 مليون درهم، وهو أقوى أداء سنوي منذ بدء عمليات التشغيل لسالك في عام 2007. وتأتي هذه النتائج بفضل استمرار النمو القوي في قطاع السياحة وزيادة نسبة المقيمين، حيث تظل دبي وجهة جذابة للزوار والمقيمين الجدد.وشهدت الرحلات المولدة للإيرادات نمواً قوياً في الربع الرابع من عام 2023، بارتفاع 11.1% على أساس سنوي لتصل إلى 123.2 مليون رحلة، حيث وصلت إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية إلى 493 مليون درهم في الربع الرابع، بارتفاع 11.1٪ على أساس سنوي لتمثل بذلك 87.5٪ من إجمالي الإيرادات.

وتعليقاً على النتائج قال معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة «سالك»: « تُضيف «سالك» عاماً آخر من الإنجازات والنجاح إلى سجلها، محققةً أداءً قياسياً في الإيرادات نتيجة النمو المستمر في الرحلات المولدة للإيرادات، وتعتبر النتائج المحققة في عام 2023 دليلاً على نجاح رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا بتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، فضلاً عن البيئة الاقتصادية الإيجابية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يشكل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب تدفق السياحة القوي ثمره مبادرات حكومة دبي لتوسيع الاقتصاد والتنمية السكانية والحفاظ على مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للسياح.

وأضاف: تواصل «سالك» إثبات مكانتها باعتبارها المشغل الرائد عالمياً لبوابات التعرفة المرورية، ونعتزم في إطار استراتيجيتنا المحدثة العمل على تنويع مصادر الإيرادات بالتوازي مع التوسع في نشاطنا الأساسي المتمثل في تحصيل التعرفة المرورية، ونتطلع إلى تحديث السوق بجميع مستجدات رحلتنا هذه. وبدعم من الأداء المالي القوي الذي حققته الشركة في عام 2023، ويسر مجلس الإدارة أن يوصي بتوزيع أرباح بقيمة 550 مليون درهم عن النصف الثاني من العام 2023».

ومن جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: « تمضي «سالك» قدماً نحو تحقيق أهدافها طويلة الأمد، واضعين نصب أعيننا أن نحتل مكانة عالمية رائدة في توفير حلول التنقل. وفي حين نواصل الازدهار في نشاط تحصيل التعرفة المرورية لكننا نعمل في الوقت ذاته على تعزيز نشاط أعمالنا الأساسي وتوسيع تواجدنا داخل دبي عبر تحقيق نمو مستدام معتمدين على استراتيجيتنا المحدثة والمصممة خصيصاً لتنويع مصادر إيراداتنا. ومن أبرز الأحداث التي تفتخر بها الشركة والتي حققتها خلال الربع الرابع من عام 2023، هو الإعلان عن شراكتنا مع إعمار لتوفير حلول تكنولوجية لمواقف السيارات من دون حواجز في دبي مول، ونتطلع إلى إبرام شراكات مماثلة في العام القادم».