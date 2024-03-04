السويدي: الإمارات الأولى عالمياً في سلامة الطيران المدني

رشا طبيلة (أبوظبي)

قال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن الإمارات تعد الأولى عالمياً في مؤشرات سلامة الطيران المدني خلال السبع سنوات الماضية، مؤكداً أن الدولة تعد من اللاعبين المؤثرين في صناعة القرار الدولي الخاص بقطاع الطيران المدني.

وقال السويدي اليوم، في تصريحات صحفية على هامش انطلاق اجتماع الـ 21 للمجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية والاجتماع الـ 11 للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران لإقليم الشرق الأوسط الذي تستضيفه أبوظبي، والذي يستمر حتى 8 من مارس الجاري : « إنه تم اختيار أبوظبي لانعقاد الاجتماع السنوي لمنطقة الشرق الأوسط فيما يخص الملاحة الجوية والاجتماع الخاص بالسلامة لمكانتها المتقدمة في قطاع الطيران المدني في المنطقة».

وأشار السويدي إلى الحضور المتميز والكبير في الاجتماعات من خبراء ومعنيين بالطيران المدني، حيث يتم تقديم أكثر من 80 ورقة عمل للاجتماع ومن المتوقع أن تخرج عنها توصيات، مؤكداً أن الإمارات سجلت أرقاماً إيجابية في مؤشرات قطاع الطيران حيث تم تسجيل نتائج إيجابية للعام 2023.

وقال «لدينا برامج متعددة للتعاون الدولي، والتي تعد واحدة من الأكبر على المستوى العالم وذلك لنقل الخبرات لدول العالم».

من جانبه، قال أحمد الجلاف المدير العام المساعد لقطاع الخدمات الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني ورئيس المجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية لمنطقة الشرق الأوسط ، إن الحركة الجوية في الإمارات شهدت خلال الشهر الماضي نمواً بنسبة 14٪ مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، موضحاً أن عام 2023 سجل زيادة كبيرة في الحركة الجوية بنحو 19٪ مقارنة مع العام 2022، في وقت شهد فيه شهر فبراير الماضي أكبر حركة جوية في تاريخ الطيران المدني لدولة الإمارات، حيث تم تسجيل ما يقارب 2900 حركة جوية في يوم واحد.

وقال الجلاف «يعد المجال الجوي في دولة الإمارات من أكثر المجالات الجوية كثافة في الحركة الجوية، حيث إن دولة الإمارات تعد الأولى في الشرق الأوسط ومن الدول القليلة عالمياً التي تطبق مفهوم المجال الجوي الحر»، مبيناً أن الهيئة بصدد الإعلان في الفترة القادمة عن بعض المبادرات الأخرى التي تدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات.

بدوره، قال محمد أبو بكر فارع المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» : «نحن فخورون بوجودنا في دولة الإمارات لحضور تلك الاجتماعات التي تنظمها دولة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني في الشرق الأوسط، حيث يعزز ذلك من المكانة الرائدة التي تحظى فيها دولة الإمارات في مجال الطيران المدني والاستفادة منها في تطوير منظومة الطيران المدني في المنطقة من خلال تطبيق المعايير التي توصي فيها المنظمة الدولية للطيران المدني».

وأضاف «يجمع الاجتماع مجموعة من خبراء الطيران المدني في الشرق الأوسط والمنظمات الدولية وسيتم مناقشة العديد من المواضيع الهامة المتعلقة بالطيران المدني مثل التحديات التي تواجه القطاع وقضايا متعلقة برفع مستويات السلامة وزيادة الملاحة الجوية في الشرق الأوسط ومتابعة القرارات التي صدرت سابقاً والقرارات الجديدة والخروج بتوصيات».

وأكد فارع أن الإمارات تمتلك واحدة من أقوى أنظمة الطيران المدني في العالم وهي في مقدمة الدول التي تطبق معايير وتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني، مشدداً على أن دول منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي خاصة تشهد طفرة كبيرة في صناعة الطيران، حيث يتم في الوقت الراهن تسجيل نتائج في مؤشرات الطيران تفوق ما تم تسجيله قبل جائحة «كورونا».