«حياكم في أبوظبي» تشارك في بورصة برلين للسياحة

أبوظبي (الاتحاد)

تسلط "حياكم في أبوظبي"، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الضوء على التجارب السياحية والثقافية الاستثنائية في الإمارة ومعالمها الطبيعية الخلابة وكرم ضيافتها الأصيلة، خلال مشاركتها إلى جانب عدد من أبرز الجهات العاملة والمعنية بقطاع السياحة في العاصمة بمعرض بورصة السياحة العالمية في برلين في الفترة من 5 إلى 7 مارس.

ويوفر جناح "حياكم في أبوظبي" جولة حول أفضل ما تقدمه الإمارة من برامج وأنشطة وجولات تُثري الحياة، وتمنح زوارها الإلهام والتجدد والحماس لاستكشافها والاستمتاع بها "على طريقتهم".

ويشهد الجناح كذلك عروضاً حية لتجارب أبوظبي الثقافية المفعمة بالأصالة علاوة على ورش عمل، واجتماعات ولقاءات تواصل، وتوقيع مذكرات تفاهم.ومن المنتظر أن توقع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عدداً من مذكرات التفاهم الاستراتيجية خلال المعرض، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بالوجهة السياحية، واستقطاب المزيد من الزوار إليها.

وتستعرض "حياكم في أبوظبي" أيضاً حملتها العالمية الجديدة "اكتشفها على طريقتك"، التي ترافق زوار جناحها في رحلة غامرة لاستكشاف الإمارة، ومعالمها الرئيسية برؤية مبتكرة.

وتُشجع الحملة الجميع على زيارة أبوظبي، ووجهاتها الرائعة المتنوعة، من مواقعها التراثية إلى معالمها الحديثة، وتُحفزهم لاكتشاف كل ما تحتضنه من تجارب تأخذهم في جولات حافلة تنطلق بهم في مغامرات مشوقة، وتمنحهم فرصة التحليق إلى عوالم الثقافة والفنون، أو الاستسلام للراحة والهدوء في أحضان الطبيعة.

ويتعرف زوار الجناح أيضاً على عراقة التراث الإماراتي عن كثب عبر مجموعة من الفعاليات الثقافية، بما في ذلك جلسات "بيت القهوة" الحيّة، وتحضير القهوة العربية، وغيرها من الأنشطة التراثية التي تحتفي بالحرف اليدوية في "بيت الحرفيين" .

يسلط الجناح الضوء على التجارب الغنية التي تجعل أبوظبي الوجهة المثلى لقضاء عطلات الربيع وعيش أجمل اللحظات مع العائلة والأصدقاء، مستمتعين بأشعة الشمس الدافئة، والرمال الذهبية، والعديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تزخر بها أجندة أبوظبي .

ويدعو الجناح زوار المعرض إلى خوض تجربة لا نظير لها تجمع بين الثقافة والمغامرة والتجدد في العين، المدرجة على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي. وتحتضن العين عديد من الواحات النابضة بالحياة، والمعالم الطبيعية الرائعة، والتجارب التراثية والثقافية الملهمة، وأنشطة المغامرات على مدار العام.

هناك أيضاً منطقة الظفرة، حيث تسود أجواء السكينة والرحابة والأصالة في وجهة غنية بالتجارب والمعالم الاستثنائية، بما في ذلك أكبر الكثبان الرملية في العالم، والمحميات والشواطئ الطبيعية، والمعالم التاريخية العريقة.