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اقتصاد

«فيولا كوميونيكيشنز» توقع عقد شراكة مع «أدنوك»

"أدنوك" توقع أول اتفاقية طويلة الأمد لتصدير الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس
4 مارس 2024 17:16

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت شركة "فيولا كوميونيكيشنز"، المتخصصة في توفير حلول الاتصالات التسويقية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شراكة استراتيجية لمدة 10 سنوات مع شركة "أدنوك"، وذلك لتوفير خدمات تأجير المساحات الإعلانية الخارجية في العاصمة أبوظبي ومدينة الظنة بما يسهم في تعزيز ظهور العلامة التجارية لأدنوك في مدينة الظنة.

وكجزء من الشراكة، ستقوم "فيولا كوميونيكيشنز" بتركيب وتشغيل لوحات الإعلانات الخارجية على الأصول التابعة لأدنوك" في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء مدينتي أبوظبي والظنة، بهدف ضمان أقصى قدر من المشاهدة من قبل الجمهور، كما ستعطي الأولوية للموردين والشركات المحلية بما يدعم مساهمة "أدنوك" في تعزيز المحتوى المحلي في مدينة الظنة.

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وقع الاتفاقية في المقر الرئيس لأدنوك كل من سيف الفلاحي، نائب رئيس تنفيذي، دعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في "أدنوك"، وعمار شرف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيولا كوميونيكيشنز، بحضور عدد من ممثلي الإدارة العليا في الجانبين.

وبهذه المناسبة، قال عمار شرف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيولا كوميونيكيشنز: " في فيولا ، تعمل خريطة الطريق الاستراتيجية الخاصة بنا على إنماء أفق رؤيتنا وخططنا المستقبلية، مما دفع بنا إلى التطوير الجوهري في خدماتنا المقدمة في مجال الاتصالات التسويقية، والإعلانات الخارجية"، مؤكداً على "أهمية الشراكة مع أدنوك، ومسلطاً الضوء على أن الاستفادة من الأصول المتنوعة التي تملكها شركة فيولا ستعزز من بيئة الأعمال المحلية، وتوفر مصادر إيرادات مبتكرة، وهو ما يتماشى مع أهداف مئوية الإمارات 2071 في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني".

وأضاف عمار شرف: "نحن ملتزمون بزيادة حجم الفرص الواعدة، وإقامة الشراكات التي تعزز من خبراتنا محلياً ودولياً. كما نتطلع إلى إطلاق العديد من المشاريع الرائدة، وزيادة حضورنا الإعلاني الخارجي من خلال شبكتنا الإعلانية الخارجية المبتكرة والحديثة عبر تقديم حلول وسائط رقمية وتقليدية في مواقع رئيسة واستراتيجية، كما نعمل على تقديم حلول تسويقية مخصصة لمتطلبات المناطق المختلفة في أبوظبي".
 

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