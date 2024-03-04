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اقتصاد

رواد أعمال شباب يشاركون في معرض «زيليون ماركت أبوظبي»

مشاركون في معرض «زيليون ماركت أبوظبي» (من المصدر)
5 مارس 2024 00:56

ريم البريكي (أبوظبي) 
شارك عدد من رواد أعمال ومستثمرون محليون في إمارة أبوظبي يمثلون قطاعات استثمارية متنوعة في معرض «زيليون ماركت أبوظبي» والمقام تحت شعار «أبني علاقات تجارية جديدة».
وقالت أميرة الصيعري منظمة المعرض: إن  الحدث مخصص لسيدات ورجال الأعمال  من رواد المشاريع الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة ، مؤكدة أن الحدث يمثل فرصة للتواصل بين التجار ورواد الأعمال لعرض وبيع منتجاتهم أو خدماتهم، والمشاركة في جلسات العروض التقديمية للأعمال.

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وأفادت الصيعري أن فكرة المعرض مختلفة بعض الشيء عن المعارض الأخرى من حيث إنها لا تستند فقط للتسويق والبيع للمنتجات، بل قد تكون مهارات وخبرات وخدمات يقدمها المعرض للعارضين، مشيرة إلى أن دمج هذه الأفكار والتعريف بشكل أوسع بالخدمات المقدمة في السوق المحلي تحتاج هي الأخرى للدعم والمساندة للتعريف بها.
ومن المشاركات النوعية التي حظيت بالتواجد في الدورة الحالية للمعرض مشاركات لمشاريع ناشئة لرواد أعمال يمتلكون التميز في إلقاء المحاضرات وتنظيم ورش العمل، وكذلك مشاركات لمحترفين في العزف الموسيقي، ومنتجات لفنانين وصناع وحرفيين، فضلاً عن عروض للصناعات اليدوية المنزلية، إلى جانب تصنيع العطور والبخور، وأدوات المكياج والزينة، وأدوات الأكسسوارات الشخصية والمنزلية وزينة السيارات.
وأكدت الصيعري حرص القائمين على المعرض على استقطاب الكفاءات والمشاركات الأكثر تميزاً، مع فتح الباب لجميع المستثمرين المحليين وتشجيعهم على خوض التجربة في التعريف بمنتجاتهم وعرضها لشريحة أوسع من الزوار.
من جانبها، قالت منى العمودي صاحبة مشروع للاستشارات والتدريب، أنها تقدم دورات تدريبية من خلال شبكة الإنترنت، مؤكدة أنها حرصت على التواجد في المعرض بدعوة من المنظمين، بهدف تسليط الضوء أكثر على مشروعها والتعرف إلى جمهور العملاء، مضيفة أن هذه هي المشاركة الأولى لها.
بين أحمد الشحي، وهو طالب في الجامعة ويمتلك رخصة تجارية في تصنيع الميداليات وإكسسوارات الزينة التراثية والوطنية، أن مشاركته جاءت للتعريف بشكل مباشر بمشروعه، والتواصل مع مستثمرين آخرين، مشيراً إلى أن المشاركة ليس هدفها مادياً بالقدر الذي تتركز على التواصل الحقيقي مع الجهور والتسويق بشكل أفضل للمشروع.
وأوضح الشحي أن التقنيات الحديثة تلعب اليوم دوراً أكبر في تسريع وتسهيل عمليات الدفع والشراء من خلال تطبيقات أكثر سهولة، وهو ما تعتمد عليه مشاريع الشباب في عمليات البيع والتسويق.

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