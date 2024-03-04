3.6 تريليون درهم القيمة السوقية للأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في أسواق الأسهم المحلية، أمس، بنحو 600 مليون درهم إلى مستوى 3.593 تريليون درهم بعد ارتفاع القيمة السوقية لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 3.223 مليار درهم إلى 2.863 تريليون درهم، مقابل انخفاض القيمة السوقية لأسهم دبي بمقدار 2.627 مليار درهم إلى 729.977 مليار درهم.

واتسمت التعاملات، أمس، بالهدوء النسبي، حيث تحركت المؤشرات وأسعار الأسهم في نطاق عرضي، لينعكس ذلك على انخفاض قيمة التداولات الإجمالية إلى نحو 1.22 مليار درهم، حيث تزامن ذلك مع عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية، لتكون المحصلة صافي شراء المستثمرين الأجانب 69.6 مليون والمؤسسات المالية 58.1 مليون درهم.



سوق أبوظبي

حسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على ارتفاع بمقدار 6.68 نقطة وبنسبة 0.07% عند مستوى 9285.59 نقطة. وانخفضت قيمة التداولات إلى 892.55 مليون درهم، شملت ما يزيد على 214.214 مليون سهم عبر 14948 صفقات.

وارتفعت أسهم 36 شركة من أصل 79 شركة جرى تداول أسهمها، أمس، وانخفضت أسهم 28 شركة، وبقيت أسهم 15 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 266.1 مليون درهم، وتلاه سهم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 85.18 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة 44.71 مليون درهم. وجاء سهم «إشراق للاستثمار» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 26.79 مليون سهم، وتلاه سهم «ملتيبلاي» بتداول 19.17 مليون سهم، ثم «فينكس كروب» بنحو 16.98 مليون سهم.

ومالت أسعار غالبية الأسهم النشطة، أمس، للاستقرار ومن دون تغير في السعر عن اليوم السابق، حيث أغلقت أسهم «العالمية القابضة» عند 399.5 درهم، و«ملتيبلاي» عند 2.33 درهم، و«بنك أبوظبي الأول» عند 13.7 درهم. في حين أغلقت أسهم نشطة على ارتفاع ومنها «إشراق للاستثمار» بنسبة 1% إلى 0.289 درهم، و«الجرافات البحرية الوطنية» بنسبة 1.13% إلى 28.6 درهم، و«فينكس كروب» بنسبة 0.98% ليغلق عند 2.06 درهم، في حين انخفضت أسهم نشطة، أمس، مثل «دانة غاز» بنسبة 3% ليغلق عند 0.641 درهم، و«أبوظبي الوطنية للفنادق» بنسبة 1.27% ليغلق عند 0.7 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 266.104 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 227.33 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 38.77 مليون درهم كمحصلة «شراء».

وجاءت محصلة تعاملات العرب «شراء» بقيمة 11.65 مليون درهم، والخليجيين «شراء» بقيمة 9.3 مليون درهم، في حين كانت محصلة تعاملات الأجانب «غير العرب» شراء بقيمة 17.79مليون درهم.



سوق دبي

أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي منخفضاً، أمس، ليخسر 29.99 نقطة وبنسبة 0.68% عند مستوى 4326.62 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 19 شركة، مقابل انخفاض أسهم 14 شركة، وثبات أسهم 7شركات من بين 40 شركة متداولة.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 334.74 مليون درهم، بعد التعامل على 238.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ 8434 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 68.39 مليون درهم، تلاه «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 53.78 مليون درهم، ثم «ديار للتطوير» بقيمة 31.18 مليون درهم. فيما جاء «الاتحاد العقارية» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 79 مليون سهم، وتلاه «ديار للتطوير» بتداول 41 مليون سهم، ثم «شعاع كابيتال» بتداول 19.65 مليون سهم. وتضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً «تكافل الإمارات» بنسبة 8.41% ليغلق عند 0.580 درهم، وتلاه «شعاع كابيتال» بنسبة 4.65% ليغلق عند 0.135 درهم، ثم «الاتحاد العقارية» بنسبة 4.48% إلى 0.373 درهم، وجاء «الإثمار القابضة» في المركز الرابع بنسبة ارتفاع 4.39% مسجلاً 0.19 درهم، وارتفعت أسهم «إعمار للتطوير» بنسبة 1.22% إلى 8.29 درهم، وكذا «إعمار العقارية» بنسبة 0.48% ليغلق عند 8.33 درهم و«ديار للتطوير» بنسبة 1.6% إلى 0.76 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 170 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 139.2 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 30.83 مليون درهم كمحصلة «شراء».



تعاملات المؤسسات

زادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 718.169 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 686.62 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 31.54 مليون درهم.

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» بمقدار 26.64 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 188.43 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 161.79 مليون درهم.