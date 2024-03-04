عمار النعيمي يشهد إطلاق «باقة تملك في عجمان»

عجمان (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، توقيع اتفاقية تعاون بين حكومة عجمان ممثلة بدائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وكل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والاتحاد للكهرباء والماء ومؤسسة عجمان للصرف الصحي ومؤسسة اتصالات، وذلك في إطار التعاون المشترك لتنفيذ مشروع «باقة تملك في عجمان»، والذي تشرف على تنفيذه دائرة عجمان الرقمية.

ويقوم المشروع على تصميم رحلة المتعامل لتملك عقار في إمارة عجمان، مع توفير خدمات استباقية لجهات عدة حكومية وخاصة، ما يختصر الجهد والوقت على مالك العقار الجديد، ويقلص مدة طلب الخدمات كافة من 5 أيام إلى 10 دقائق فقط.

وتسعى دائرة عجمان الرقمية بالتعاون مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، من خلال استحداث هذه الباقة، إلى رفع جودة الحياة في إمارة عجمان، من خلال تقليل المتطلبات الحكومية في شراء العقار، وتوفير خدمات استباقية سريعة متكاملة وموثوقة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

حضر مراسم التوقيع على الاتفاقية التي جرت في الديوان الأميري بعجمان، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، والمهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، والدكتورة عهود شهيل، مدير عام دائرة الحكومة الرقمية، والعميد أحمد إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بعجمان، وعبدالرحمن النعيمي، مدير تنفيذي للعلاقات الحكومية، وكبار الشخصيات في «اتصالات»، ويوسف العجماني، المدير التنفيذي لشركة عجمان للصرف الصحي، وسالم بن ربيعة، الرئيس التنفيذي التجاري للاتحاد للماء والكهرباء.

وبهذه المناسبة، أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بمشروع «باقة تملك في عجمان» لما يكتسبه من أهمية بالغة في مسيرة التحول الرقمي الشامل الذي تنشده حكومة عجمان ومساعيها المتواصلة نحو الارتقاء بجودة الخدمات، وتقديم تجربة استثنائية للمتعاملين بالاعتماد على التكنولوجيا وأحدث التقنيات والأساليب العصرية المبتكرة في مجالات العمل الحكومي.

وأكد سموه أن هذه الاتفاقية من شأنها تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة المعنية بتنفيذ هذا المشروع الطموح، وتعد خطوة جوهرية ومهمة لتحقيق الأهداف المرجوة، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز تجربة المتعاملين، وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات الحكومية، تماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية الرامية إلى ترسيخ مكانة إمارة عجمان كمدينة مستدامة ورائدة في شتى القطاعات والمجالات.

من جانبه، قال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري: إن إطلاق «باقة تملك في عجمان»، ثمرة جهود مشتركة بين الدائرة وشركائها الاستراتيجيين، وتجسيد حقيقي لتطلعات المتعاملين الذين ساهموا بشكل فعال ومباشر في إنجاز هذا المشروع، من خلال آرائهم واقتراحاتهم، مؤكداً أن الدائرة تحرص باستمرار على خلق مناخ تشاركي مع متعامليها، وتتطلع إلى تعزيز هذه العلاقة بتبنيها مبادرات ومشاريع نوعية تلبي احتياجات جميع الفئات المعنية.

وأوضح أن «باقة تملك في عجمان» تعد باقة خدمات استباقية متكاملة تشمل خدمات عدة من الجهات الحكومية والخاصة، ما يختصر الجهد والوقت على مالك العقار؛ وذلك بفضل عملية الربط الإلكتروني والبيانات الموحدة التي توفرها الجهات المعنية، حيث تم تقليص مدة طلب الخدمات كافة من 5 أيام إلى 10 دقائق فقط، بالإضافة إلى تقليص عدد زيارات مراكز الخدمة من 4 زيارات إلى زيارة واحدة.

من جانبه، أكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن إطلاق «باقة تملك في عجمان» استكمال لجهود الدائرة ومساعيها لرفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات، وتوفير تجربة ذكية للمتعاملين، وتزويدهم بحزمة من الباقات المبتكرة ذات قيمة عالية وكفاءة متناهية، مثمناً جهود فريق العمل المشترك وتميزهم في تصميم وإنجاز هذا المشروع.

بدورها، قالت الدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية: «إننا في دائرة عجمان الرقمية نؤمن بأن تكامل وترابط الخدمات الرقمية هو السبيل لتعزيز تجربة متعامل استثنائي، وتوفير خدمات استباقية، تجسيداً لتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد إمارة عجمان، رئيس المجلس التنفيذي».

وأضافت: «اعتمدنا في تصميم باقة التملك في عجمان على أحدث الأساليب التقنية لربط الخدمات بشكل متكامل من خلال منصة الربط الإلكتروني، ما ساهم في تبادل بيانات المتعامل مع الشركاء الاستراتيجيين بشكل سريع وآمن».

وتابعت: «نحرص على تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في إمارة عجمان، وسنواصل سعينا لابتكار، وتحسين خدماتنا، بما يمكّننا من مواكبة الطموحات الاستراتيجية والتطلعات المستقبلية».