سعود بن صقر يفتتح منشأة «سانريف» لتصنيع اليخوت

رأس الخيمة (وام)

أكّد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن الإمارة تمضي بخطوات مدروسة وواضحة لتعزيز نمو مختلف قطاعاتها الحيوية، كجزء من رؤيتها الاستراتيجية لبناء اقتصاد قوي ومستقر ومتنوع، وبما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة، ويضمن صناعة مستقبل واعد ومستدام للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه أمس منشأة «سانريف» العالمية لتصنيع اليخوت العاملة بالطاقة الشمسية في «مدينة موانئ رأس الخيمة الملاحية»، وذلك بحضور عددٍ من سفراء الدول الصديقة، وكبار المسؤولين في الشركة.

وقال سموه: «رأس الخيمة تضع الاستدامة في صميم استراتيجيتها المستقبلية، الهادفة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتحرص على دعم الابتكار والأعمال والاستثمار في مختلف المجالات، لمواصلة مسيرة التطور، وترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة لازدهار المشاريع العالمية الكبرى، وكمركز لنمو الصناعات».

وأضاف سموه: «رؤية رأس الخيمة الاقتصادية تستند إلى إمكاناتها الهائلة، ومقوماتها المتميزة، وبيئتها الآمنة والمستقرة والداعمة لتطور مختلف القطاعات بما فيها التصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية، وتهدف هذه الرؤية الطموحة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل».

وأعرب سموه عن ثقته بأن تكون المنشأة الجديدة، إضافة نوعية لقطاع التصنيع المزدهر في رأس الخيمة، والذي يسهم بفعالية في دعم الناتج المحلي للإمارة، وأكد أن هذه الخطوة تنسجم مع توجّهات الدولة بما يتعلّق بالاستدامة، والتزامها بتحقيق مستقبلٍ خالٍ من الكربون، وجهودها الرامية للمحافظة على البيئة.

وبعد افتتاح المنشأة الجديدة للشركة.. قام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بجولة تفقدية داخلها، حيث اطلع من المسؤولين على وحداتها التصنيعية المجهّزة بأحدث الآلات، والتقنيات الروبوتية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وعلى صالة التصنيع والتحكم الرقمي باستخدام الحاسوب (CNC)، كما تتضمن المنشأة التي تشكّل وحدة تصنيع متكاملة لليخوت، ورشة حديثة للطلاء، وورشاً لأعمال النجارة والتنجيد والفولاذ المقاوم للصدأ، ما يعكس القدرات الكبيرة للمنشأة التي سجّلت عدداً من الإنجازات على صعيد معايير الاستدامة البيئية، وكفاءة الطاقة.

وكانت شركة «سانريف لليخوت» قد وقّعت في مارس 2023، اتفاقية تعاون مع مدينة رأس الخيمة الملاحية، لتطوير منشأتها العالمية في الإمارة، باستثمار بلغ 200 مليون درهم للمرحلة الأولى من المشروع، لتكون بمثابة مركزٍ للابتكار في المنطقة، إذ تمتدّ المنشأة الجديدة على مساحة 65.000 متر مربع، وتختّص بتصنيع يخوت «55 أوبن سانريف باور» الهجينة، واليخوت الشراعية التي يتراوح طولها بين 50 - 88 قدماً، والتي ستبحر إلى جانب أكثر من 300 قارب من قوارب «سانريف» في بحار العالم.

وقد وقع اختيار الشركة على إمارة رأس الخيمة، نظراً لموقعها الاستراتيجي، والمزايا الاستثنائية التي تقدمها، ودعمها لقطاع الملاحة البحرية، وكذلك سهولة الوصول منها إلى الأسواق العالمية الرئيسة، وبنيتها التحتية المتطورة في مجال النقل، حيث تشكّل المنشأة جزءاً مهماً من استراتيجية التوسّع العالمية لشركة «سانريف لليخوت» الساعية لترسيخ حضورها في منطقة الشرق الأوسط، والوصول إلى الأسواق الآسيوية وأستراليا. كما ستلعب المنشأة الجديدة في الإمارة، إلى جانب مصنعي الشركة في بولندا، دوراً محورياً في تعزيز الانتشار العالمي لمجموعة يخوت «سانريف».