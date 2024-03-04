21 مليون مشترك في خدمات «المتحرك» بالإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

ارتفع إجمالي عدد الاشتراكات النشطة بخدمات الهاتف المتحرك في دولة الإمارات بنسبة 4.8% مطلع عام 2024 إلى نحو 20.96 مليون اشتراك لتبلغ نسبة الانتشار 219.4% من إجمالي السكان، بحسب تقرير أصدرته شركة «ملتووتر» المتخصصة في رصد وسائل الإعلام بالتعاون مع وكالة «وي آر سوشال» المختصة بوسائل التواصل.

ووفق التقرير الذي اطلعت عليه «الاتحاد»، فقد بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في الإمارات بداية عام 2024 نحو 9.46 مليون مستخدم بنسبة انتشار بلغت نسبتها 99% من إجمالي عدد سكان الدولة فيما بلغ إجمالي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة 10.73 مليون مستخدم.

وأفاد التقرير بأن عدد تنزيلات التطبيقات الذكية في الإمارات بلغ 572.6 مليون تثبيت بزيادة بلغت نسبتها 0.7%، فيما بلغ إجمالي الإنفاق على التطبيقات الذكية في نحو ملياري درهم خلال عام 2023 بزيادة بلغت نسبتها 26.5% مقارنة بعام 2022.

وأكد التقرير أن هذه الإحصائيات الرئيسة المتعلقة بعدد اشتراكات الإنترنت ونسب الانتشار تقدم نظرة رائعة عن «حالة التكنولوجيا الرقمية» في دولة الإمارات.

وأشار التقرير إلى البيانات التي نشرتها شركة « Ookla» والتي أكدت أنه بإمكان مستخدمي الإنترنت في دولة الإمارات الاستفادة من سرعة اتصال بالإنترنت عبر الهاتف المتحرك تبلغ متوسطها 324.92 ميجابت في الثانية مقابل متوسط سرعة اتصال بالإنترنت الثابت تبلغ 239.40 ميجابت في الثانية.

وقال التقرير: «تكشف البيانات أن متوسط سرعة الاتصال بالإنترنت عبر الهاتف المتحرك في دولة الإمارات ارتفع بمقدار 185.26 ميجابت في الثانية بنسبة زيادة 133% خلال الاثني عشر شهراً حتى بداية عام 2024».

وفي الوقت نفسه، تظهر البيانات أن سرعات الاتصال بالإنترنت الثابت في دولة الإمارات زادت بمقدار 52.26 ميجابت في الثانية بنسبة زيادة 27.9% خلال الفترة نفسها.



التواصل الاجتماعي

وزاد عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات بمقدار 1.7 مليون بنسبة زيادة 19.4% بين أوائل عام 2023 وبداية عام 2024. وبلغت نسبة انتشار مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات في بداية عام 2024 نحو 112% من إجمالي السكان.

وبلغ عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في الإمارات نحو 9.1 مليون مستخدم بنسبة انتشار 95.2%، وموقع «يوتيوب» بإجمالي عدد مستخدمين بلغ 8.82 مليون مستخدم وبنسبة انتشار 92.3%، و«إنستجرام» بعدد مستخدمين يناهز السبعة ملايين وبنسبة انتشار تبلغ 73.3%. وبلغ عدد مستخدمي موقع التواصل المهني «لينكد إن» نحو 7.9 مليون مستخدم بنسبة انتشار بلغت 82.7%، فيما بلغ عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات» 4.58 مليون مستخدم بنسبة انتشار بلغت 47.9%.

وحول أغراض استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات فإن 64.8% يستخدمونها لإيجاد المعلومات، و63.1% للتواصل مع العائلة والأصدقاء، و55.8% لمشاهدة مقاطع الفيديو، 53.8% للبحث عن أفكار جديدة، و52.2% لمتابعة الأخبار.



وسائل الإعلام

وحول تعرض سكان الدولة من الفئة العمرية بين 16 و64 عاماً لوسائل الإعلام المختلفة أفاد التقرير أن 98.9 % يتصفحون الإنترنت عبر الهواتف الذكية، و94.4% عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبي والمحمول، وأن 94.7% من هذه الفئة العمرية يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بينما تبلغ نسبة من يشاهدون البث التلفزيوني 84.1%.

وأكد التقرير أن 67.7% من سكان الدولة يقرؤون المحتوى الصحفي عبر الإنترنت بينما تبلغ نسبة من يقرؤون المحتوى الصحفي المطبوع «مادياً وإلكترونياً» 63.4%، بينما تبلغ نسبة الاستماع إلى البث الإذاعي 66.6%.

وبالنسبة لمتوسط الوقت المستغرق في تصفح الإنترنت في الإمارات خلال عام 2023 فبلغ 8 ساعات و11 دقيقة عبر مختلف الأجهزة، فيما بلغ الوقت المستغرق في تصفح الإنترنت عبر الهاتف الذكي نحو أربع ساعات و34 دقيقة، مقابل ثلاث ساعات و38 دقيقة عبر أجهزة الكمبيوتر بمختلف أنواعه، وبذلك تبلغ حصة أجهزة الهاتف المتحرك نحو 55.7%. وبلغ متوسط الوقت المستغرق للفرد لمشاهدة التلفزيون ثلاث ساعات و11 دقيقة مقابل ساعتين و58 دقيقة لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي فيما يقضي الفرد نحو ساعة و55 دقيقة لقراءة المحتوى الصحفي المطبوع والإلكتروني فيما يقضي الفرد نحو 48 دقيقة في الاستماع للبث الإذاعي

وعالمياً كشفت التقرير ارتفاع عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النشطين إلى أكثر من 5.4 مليار شخص حول العالم فيما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في العالم 5.35 مليار شخص.



الأجهزة الإلكترونية

رصد التقرير أن 96.3% من سكان الدولة الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاماً يمتلكون جهاز هاتف متحرك ذكي، فيما انخفضت أعداد مستخدمي الهواتف التقليدية بنسبة 19% ليشكلوا 8.7% من الفئة العمرية نفسها.

وبلغت نسبة انتشار أجهزة الكمبيوتر المكتبي والمحمول 66.4% من إجمالي عدد سكان الدولة ضمن الفئة العمرية المشار إليها، مقابل نسبة انتشار للأجهزة اللوحية بلغت 37.3%، فيما بلغت نسبة امتلاك منصات الألعاب إلى 19.3%.

وبلغت نسبة امتلاك الساعات الذكية في الإمارات 43.5% مطلع عام 2024 بزيادة قدرها 12.7%، مقارنة بمطلع عام 2023، فيما بلغت نسبة انتشار أجهزة المنزل الذكي بواقع 12.5%، وأجهزة الواقع المعزز بنسبة 6.3%.