الصين تتعهد "بتحويل" الاقتصاد وتستهدف نمواً قدره 5٪

أكد لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني، أن الصين حددت هدفها من النمو الاقتصادي بنسبة حوالي 5 في المائة في عام 2024.

وذكرت مجموعة الصين للإعلام، أن أهداف التنمية الرئيسية المتوقع تحقيقها خلال هذا العام، تتضمن نمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل 5%، وتوفير فرص عمل جديدة لأكثر من 12 مليون شخص، وإبقاء نسبة البطالة في المدن والبلدات عند 5.5%، وإبقاء معدل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك عند 3%، والحفاظ على التوازن الأساسي في ميزان المدفوعات الدولية، وإبقاء حجم الإنتاج من الحبوب الغذائية عند أكثر من 650 مليون طن، وتخفيض استهلاك الطاقة للوحدة من إجمالي الناتج المحلي بقرابة 2.5 في المائة.