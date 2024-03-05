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اقتصاد

تراجع أرباح شركة "ترافيس بيركينز" البريطانية للإنشاءات خلال عام 2023

تراجع أرباح شركة "ترافيس بيركينز" البريطانية للإنشاءات خلال عام 2023
5 مارس 2024 14:29

لندن (د ب ا)

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 أعلنت شركة «ترافيس بيركيز» البريطانية للإنشاءات اليوم الثلاثاء، تراجع الأرباح، خلال عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه. 
وقالت الشركة، إن الأرباح قبل حساب الضرائب بلغت 70 مليون جنيه إسترليني (88.7 مليون دولار) خلال عام 2023، مقارنة بـ 245 مليون جنيه إسترليني، خلال عام 2022، ما يعكس انخفاض حجم الأعمال وزيادة التكاليف العامة، وانكماش أسعار السلع. وانخفضت الأرباح بعد حساب المتغيرات إلى 140.5 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بـ255.5 مليون جنيه إسترليني عام 2022.
وتراجع صافي الأرباح إلى 38.1 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بـ 192.2 مليون جنيه إسترليني، خلال عام 2022 وانخفضت الإيرادات إلى 4.862 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بـ 4.995 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2022.

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