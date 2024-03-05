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اقتصاد

ارتفاع أرباح شركة "باير ايه جي" الألمانية خلال الربع الرابع من 2023

ارتفاع أرباح شركة "باير ايه جي" الألمانية خلال الربع الرابع من 2023
5 مارس 2024 16:17

فرانكفورت (د ب ا)

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 أعلنت شركة "باير ايه جي" الألمانية للأدوية اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها خلال الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، ويرجع ذلك لانخفاض التكاليف، ولكن المبيعات تراجعت خلال نفس الفترة.
 وتتوقع الشركة أن تسجل إيرادات أقل من العام  الماضي وسجلت "باير" خلال الربع الرابع دخلاً بقيمة 1.337 مليار يورو (1.451 مليار دولار) أو 1.26 يورو للسهم، مقارنة بـ 611 مليون يورو أو 0.62 يورو للسهم خلال نفس الفترة من عام 2022.
 وبلغت الأرباح قبل حساب الضرائب 1.644 مليار يورو مقابل 870 مليون يورو خلال عام 2022. 
وسجلت الإيرادات قبل حساب الفائدة والضرائب 2.189 مليار يورو مقارنة بـ 1.432 مليار يورو خلال عام 2022.
وانخفضت تكاليف البحث والتطوير إلى 1.070 مليار يورو مقارنة بـ 1.614 مليار خلال عام 2022.
وتراجعت المبيعات من 12 مليار يورو إلى 11.862 مليار دولار. 

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