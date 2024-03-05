الأربعاء 6 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يقترب من قمة غير مسبوقة

الذهب
5 مارس 2024 16:22

تتجه أسعار الذهب اليوم الثلاثاء نحو تسجيل مستويات مرتفعة غير مسبوقة، مدفوعة بتزايد الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في يونيو، إذ يترقب المستثمرون كلمة يلقيها رئيس البنك جيروم باول وبيانات وظائف رئيسية سعيا للحصول على مزيد من المؤشرات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2124.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1035 بتوقيت جرينتش، ولا يفصله سوى أقل من 11 دولارا عن الوصول إلى مستوى مرتفع غير مسبوق، وذلك بعد أن سجل في الرابع من ديسمبر أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2135.40 دولار.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2133.90 دولار.

أخبار ذات صلة
الذهب يتخلى عن ذروة قياسية
ارتفاع أسعار الذهب

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 889.60 دولار للأوقية وانخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 948.30 دولار. وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.94 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يترأس إجتماع مجلس إدارة «الهلال الأحمر»
علوم الدار
حمدان بن زايد يترأس إجتماع مجلس إدارة «الهلال الأحمر»
اليوم 20:15
آركابيتا تغلق صندوق لوجستي في المملكة العربية السعودية بقيمة 1.8 مليار ريال
اقتصاد
آركابيتا تغلق صندوق لوجستي في المملكة العربية السعودية بقيمة 1.8 مليار ريال
اليوم 19:56
محمد بن راشد يعتمد التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي
علوم الدار
محمد بن راشد يعتمد التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي
اليوم 19:53
رئيس الدولة ورئيس سيراليون يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس سيراليون يبحثان علاقات البلدين
اليوم 19:25
«أسبوع النزال» يفتح آفاق التميز لتنظيم الفعاليات «عالمية المستوى»
الرياضة
«أسبوع النزال» يفتح آفاق التميز لتنظيم الفعاليات «عالمية المستوى»
اليوم 19:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©