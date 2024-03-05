الذهب يقترب من قمة غير مسبوقة

تتجه أسعار الذهب اليوم الثلاثاء نحو تسجيل مستويات مرتفعة غير مسبوقة، مدفوعة بتزايد الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في يونيو، إذ يترقب المستثمرون كلمة يلقيها رئيس البنك جيروم باول وبيانات وظائف رئيسية سعيا للحصول على مزيد من المؤشرات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2124.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1035 بتوقيت جرينتش، ولا يفصله سوى أقل من 11 دولارا عن الوصول إلى مستوى مرتفع غير مسبوق، وذلك بعد أن سجل في الرابع من ديسمبر أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2135.40 دولار.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2133.90 دولار.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 889.60 دولار للأوقية وانخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 948.30 دولار. وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.94 دولار.



