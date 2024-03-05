«إي آند المؤسسات» تطلق العلامة التجارية «haifin»

دبي (الاتحاد)

أعلنت منصة UAE Trade Connect، التابعة لشركة "إي آند المؤسسات" عن إطلاق الهوية التجارية الجديدة لمنصتها باسم هايفن (haifin)، وذلك كجزءٍ من التزامها بتوسيع نطاق حلولها المبتكرة والانتشار خارج دولة الإمارات.

وتسعى المنصة التي تعد منصة التجارة الرقمية الأولى القائمة على استخدام تقنية (البلوك تشين) في العمليات المصرفية التجارية في دولة الإمارات، إلى التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى آسيا والمحيط الهادي.وتعكس العلامة التجارية الجديدة " haifin" التطور الذي شهدته المنصة، وتعكس طموحها نحو التوسع عالمياً، من خلال حلول الكشف عن الاحتيال وإيجاد حلول لتحديات السوق المالية الحالية. ويجسّد تغيير العلامة التجارية رؤية المنصة للتحول إلى شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية تربط المؤسسات المالية وتوفر لها الحماية، بهدف خلق منظومة رقمية أكثر مرونة.

وقال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي في "إي آند المؤسسات": "يعكس التغيير الاستراتيجي للعلامة التجارية تفاني "إي آند المؤسسات" في تبني الحلول السحابية القابلة للتطوير، والتي تحقق تأثيراً كبيراً في السوق من خلال دعم وتطوير مجال التكنولوجيا المالية العالمية والإقليمية، ما يمهد الطريق لخدمات مالية أكثر شمولاً وكفاءة وأماناً".

من جهته، قال ذو القرنين جافيد، الرئيس التنفيذي لشركة " haifin ": "يأتي إطلاق العلامة التجارية المحدثة تجسيداً لمهمة " haifin " لتكون بمثابة صلة الربط في القطاع المالي. ومع الاسم الجديد الذي يعكس هدفنا الأساسي كشركة تكنولوجيا مالية تحمي المؤسسات المالية، فإنه من المتوقع أن تنقل " haifin " التجارب الناجحة التي حققتها في دولة الإمارات إلى دولٍ أخرى داخل المنطقة وخارجها. ونطمح إلى توسيع نطاق ملكيتنا الفكرية للخدمات السحابية الأصلية والمستندة إلى تقنية البلوك تشين إلى مناطق جديدة."

وتعمل منصة " haifin " على إدارة أنواع مختلفة من المستندات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وذلك عبر فحصها والتحقق منها واختبار صحتها في الوقت ذاته. وتضمن التكنولوجيا الخاصة بها توفير الثقة والشفافية والخصوصية بين العديد من المؤسسات، من خلال استخدام مجموعة من التقنيات الرائدة المنتشرة محلياً على منصة (E1Cloud) الخاصة بشركة "إي آند المؤسسات". ويتحقق النظام في "haifin " من صحة معاملات التمويل التجاري ومنع الاحتيال والازدواجية في التعاملات، وتُمكّن هذه القدرات البنوك والمصارف من اتخاذ قرارات ائتمانية صحيحة، وزيادة الثقة المتعلقة بالإقراض وحماية الأموال.

ونمت شبكة " haifin " لتتوسع من سبعة مصارف في عام 2021، لتصل في الوقت الحالي إلى 15 مؤسسة إقراض تشمل 13 مصرفاً رئيساً في دولة الإمارات، هي بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية "المصرف"، والبنك التجاري الدولي، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، إضافةً إلى بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الاستثمار، ومجموعة المشرق للخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، والبنك العربي المتحد، وشركتين للتكنولوجيا المالية هما "بيهايف"، المنصة الرقمية الرائدة لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وموانئ دبي العالمية لتمويل التجارة. وتجري المنصة مراحل متقدمة من المباحثات مع مصارف أخرى للانضمام إلى هذا التحالف.

ومنذ إطلاقها تجارياً في عام 2021، تحقّقت " haifin" من معاملات تزيد قيمتها عن 200 مليار درهم، ونجحت في تقصي العديد من عمليات الاحتيال المحتملة. ويتعامل نظام المنصة مع أكثر من 4 ملايين نقطة بيانات شهرياً، وتزداد قدرته على التعلم الآلي مع نمو حجم البيانات شهرياً.

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