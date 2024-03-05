«تدرا» تستضيف الورشة العالمية للمركز الدولي للابتكار الرقمي

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "تدرا" اللقاء الأول لشبكة مراكز مسرعات الابتكار العالمية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات، والتي تعمل على ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار لخدمة التطور في الحكومات والمجتمعات التي تنتمي إليها تلك المراكز. وكان الاتحاد الدولي للاتصالات قد أطلق مبادرة إنشاء شبكة عالمية لتلك المراكز في إعقاب المبادرة الإماراتية بإنشاء المركز الدولي للابتكار الرقمي (I-CODI) بالشراكة بين هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية والاتحاد، وذلك في العام 2020، بهدف تشكيل منصة تمكينية تجمع الشركاء وصانعي السياسات معا لتعزيز الاتصال وتسريع التحول الرقمي من خلال تطبيق مفاهيم الابتكار وبالاستناد إلى التكنولوجيات المتقدمة.وأكد المهندس ماجد المظلوم رئيس بناء القدرات الرقمية والوعي في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالنيابة عن إدارة الهيئة، في كلمة ألقاها في افتتاح الحدث، أهمية الابتكار في عصرنا الراهن سواء في العمل الحكومي أو في مختلف مجالات الحياة.

وأشار إلى التجربة الإماراتية في هذا المجال قائلاً: "شهد العقدان الأخيران نقلة نوعية في كل القطاعات ضمن ما يعرف إماراتياً بمرحلة التمكين، حيث حصل جيل الشباب على الدعم والتشجيع الكاملين لإطلاق طاقاتهم الإبداعية وتطبيق أفكارهم العصرية، مما أسهم في تحقيق إنجازات كبرى تتبدى معالمها اليوم في كل اتجاه. وابتداء من 2022، بعد احتفال دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي، تم تدشين مرحلة جديدة هي مرحلة صنع المستقبل التي تزامنت مع التقدم الهائل في التقنيات وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية التي وضعتنا في قلب تحولات كبرى عبرت عنها رؤية "نحن الإمارات 2031" بشعارها الذي ينص على الانتقال نحو قمم جديدة، ومحاورها التي تتضمن التركيز على التعاون الدولي باعتباره مفتاحاً مهماً لتحقيق الازدهار للبشرية جمعاء".

وأضاف المظلوم: "انسجاماً مع هذا التوجه جاءت خطوة الهيئة بالعمل مع الاتحاد الدولي للاتصالات على إنشاء المركز الدولي للابتكار الرقمي (I-CODI) ليكون محطة إضافية في سياق ممتد من التعاون بين الهيئة والاتحاد لخدمة الدول والمجتمعات كافة. واليوم، نحن سعداء بالاهتمام الكبير الذي يحظى به الابتكار لدى الدول، حيث أصبح لدينا شبكة عالمية لمراكز مسرعات الابتكار، مما سيكون له الأثر القوي في نشر وترسيخ ثقافة الابتكار لإحداث نقلات نوعية في عملنا ضمن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولنا وفي العالم بشكل عام".

وتحدث في الملتقى د. كوزماس زافازافا مدير مكتب تطوير الاتصالات بالاتحاد، حيث أشار إلى أهمية بناء الكفاءات وترسيخ ثقافة الابتكار لدى المؤسسات بشكل عام.

وشدد على أهمية التدريب منوها بورش العمل التي سيتم تنفيذها في سياق هذا الملتقى الذي يقام ضمن المركز الدولي للابتكار (I-Codi) بالشراكة بين الهيئة والاتحاد.

ومن جانبه قال محمد با، كبير منسقي منظومات الابتكار الرقمي التابعة للاتحاد حيث تطرق إلى أهمية اعتماد نهج أكثر مرونة في إدارة الهياكل التنظيمية والأساليب الإدارية لتكون أكثر قدرة على التعامل مع المستجدات.

كما أكد أهمية بناء الشراكات والتحالفات انطلاقاً من أهمية تبادل الخبرات والبناء على التجارب الناجحة لتحقيق المزيد من الابتكار، وتعزيز ثقافة الابتكار المستدام والمتقدم. كما أشار السيد با إلى أهمية التلاقي والتشاور بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية والمتخصصة، منوها بالشراكة بين الاتحاد والهيئة كمثال مهم في هذا السياق.

وتضمنت أجندة الملتقى العديد من الفقرات المخصصة في مجالات تعزيز الكفاءات في عصر التحولات الرقمية الكبرى، وتركزت الفعاليات على عناوين رئيسة من بينها الاستشراف الاستراتيجي، وبناء الكفاءات، والتخطيط، والاستفادة من الأدوات الرقمية المتوفرة، والتصميم. كما ركزت الأجندة على أهمية التفكير الخلاق والاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق قفزات نوعية وخلق قيمة من خلال التفاعل بين العقول.

وتستمر فعاليات الملتقى على مدى خمسة أيام، يتم خلالها القيام بعدد من الأنشطة والفعاليات الميدانية بما في ذلك زيارة إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وكذلك إلى متحف المستقبل. كما تتضمن الفعاليات ورشا تدريبية عملية تركز على التخطيط والتنفيذ لعمليات الابتكار وبناء الكفاءات في هذا المجال.