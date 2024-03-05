إطلاق برنامج «المستثمر الصغير» للثقافة المالية

دبي (وام)

أعلنت مؤسسة صندوق المعرفة، و«الصكوك الوطنية»، إطلاق برنامج «المُستثمِر الصّغير» أول برنامج للثقافة المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى تعزيز المعرفة المالية بين طلاب المدارس في عمر مبكر عن طريق توفير بيئة تعليمية شاملة.

وتتوافق هذه المبادرة الطموحة مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) وأجندة دبي الاجتماعية 33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتهدف إلى جعل دبي أحد المراكز التعليمية الرائدة في المنطقة، فضلاً عن دورها في تعزيز الأنظمة التعليمية التي تسهم في تلبية التطلعات المستقبلية للإمارة، ودعم مواردها البشرية، من خلال توفير أفضل الفرص التعليمية ذات الجودة العالية.

وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج «المُستثمِر الصّغير» في «مدارس دبي»، في حين ستشهد المبادرة لاحقاً تطبيق برنامج شامل يركز على التثقيف المالي في برامجها التعليمية المختلفة. وستتولى مؤسسة صندوق المعرفة بالتعاون مع الصكوك الوطنية مختلف مراحل تطوير البرنامج وتصميمه وتنفيذه في الميدان التربوي.

ويستهدف إطلاق البرنامج التعليمي في مرحلته التجريبية الطلاب في الصفين الخامس والسادس، لتقديم نموذج رائد يركز على تعزيز المعرفة المالية في سن مبكرة. وتؤكد هذه المبادرة الاستراتيجية التزام مؤسسة صندوق المعرفة و«الصكوك الوطنية» للإسهام في تنمية المجتمعات ودعمها بالثقافة والمسؤولية المالية في السنوات المبكرة من أعمار الأطفال وفي المراحل اللاحقة من حياتهم.

وقال عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة: «يسعدنا أن نعلن إطلاق هذا البرنامج الرائد في مجال الثقافة المالية، ونتطلع إلى التعاون مع شركة الصكوك الوطنية في تطوير هذا البرنامج ودعم تطبيقه على نطاق واسع في (مدارس دبي)، بالإضافة إلى المدارس الأخرى في الإمارة، من خلال استثمارنا في إكساب أجيال المستقبل بالمهارات المالية الضرورية، التي ستمكنهم من إتقان مبادئ الادخار والميزانية والاستثمار، والتي ستساهم بشكل فعال في مسيرتهم».

من جانبه، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «(المُستثمِر الصّغير) هو أول برنامج للتثقيف المالي في منطقة الشرق الأوسط يستهدف أطفال المدارس في الدولة، ويمثل تقدماً كبيراً في هذا الاتجاه، لاسيما وأنه يتجاوز ممارسات التعلم التقليدي المعتمد على الفصول الدراسية.

وتتماشى هذه المبادرة مع الجهود المستمرة المبذولة من قبل حكومة دبي بهدف الارتقاء بجودة التعليم». ويتكون البرنامج من ست وحدات تهدف إلى تزويد الطلاب بالفهم العميق لأسس المعرفة المالية، وتتناول الأولى إدارة الأموال، في حين تغطي الوحدات الأخرى طرق الدفع، والقروض والديون، والمدخرات والاستثمارات، وخطط الحماية التأمينية «مع التركيز على نظام التكافل الإسلامي»، بينما تركز الوحدة السادسة على التخطيط المالي الشامل.

وتتاح للطلاب الفرصة لتطبيق معرفتهم في سيناريوهات الحياة الواقعية من خلال دمج العناصر التفاعلية والتمارين العملية وورش العمل في المنهج الدراسي. ويضمن البرنامج استيعاب الطلاب للمفاهيم المالية، إلى جانب اكتسابهم مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات اللازمة لاتخاذ القرارات المالية القائمة على المعرفة الصحيحة، والإسهام في رسم معالم المشهد الاقتصادي للمستقبل.

