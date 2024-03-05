800 مليون درهم توزيعات أرباح «تيكوم» عن 2023

دبي (وام)

وافق مساهمو مجموعة "تيكوم”المدرجة في سوق دبي المالي خلال اجتماع جمعيتها العمومية السنوي، على بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون درهم (8 فلوس للسهم الواحد) للنصف الثاني من عام 2023، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المالية 2023 إلى 800 مليون درهم.

ويتماشى توزيع الأرباح النقدية المقرر مع سياسة توزيعات الأرباح المنصوص عليها في نشرة اكتتاب الطرح العام الأولي، والتي التزمت فيها مجموعة تيكوم بدفع توزيعات أرباح بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليون درهم سنويا ولغاية سبتمبر 2025. وتخضع جميع القرارات المستقبلية المتعلقة بتوزيعات الأرباح لتوصيات مجلس إدارة المجموعة وموافقة مساهميها.

وقال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، إن الأداء المالي والتشغيلي الذي حققته مجموعة تيكوم خلال عام 2023 يعكس قوة وكفاءة نموذج الأعمال وجاذبية مجمعات الأعمال العشر المتخصصة التي تملكها المجموعة، والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها الدولة ودبي، لافتا إلى مواصلة الدور البارز كمحرك إستراتيجي لقطاع الأعمال في الإمارة.

وكانت "تيكوم" سجلت أداء ماليا وتشغيليا قويا في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 10% على أساس سنوي محققة بذلك رقما قياسيا يبلغ 2.2 مليار درهم، وارتفع صافي الأرباح بنسبة 49% على أساس سنوي مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق بمقدار 1.1 مليار درهم.

كما حافظت المجموعة على ميزانية عمومية قوية، بالإضافة إلى تسجيل زيادة في الإيرادات التشغيلية والتدفقات النقدية الحرة المتكررة

وحققت المجموعة كذلك معدلات إشغال مرتفعة حيث بلغ معدل إشغال الأصول التجارية والصناعية 89%، فيما بلغ معدل إشغال تأجير الأراضي 94%. ونمت قاعدة عملاء المجموعة بنسبة 15% لتصل إلى 11 ألف عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية الرائدة في قطاعاتها.

ويأتي الأداء القوي للمجموعة مدفوعا بمستوى الطلب المرتفع من العملاء الحاليين والجدد عبر القطاعات الستة التي تركز عليها المجموعة، بفضل الأداء الإيجابي لاقتصاد دبي والمبادرات الحكومية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية إلى جانب البيئة الاستثمارية الجاذبة والمرنة التي تتميز بها الإمارة.

وتمتلك مجموعة تيكوم وتدير محفظة أصول واسعة ومتنوعة تلبي احتياجات ستة قطاعات إستراتيجية وتوفر مجمعات أعمال متخصصة وجاذبة للشركات العالمية والإقليمية وروّاد الأعمال وأفضل المواهب من جميع أنحاء العالم، بما يسهم في تعزيز اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات وإمارة دبي.