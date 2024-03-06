تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الأربعاء إذ تعارضت المخاوف بشأن نمو الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، مع مؤشرات على شح في الإمدادات في ظل تخفيضات إنتاجية من جانب منتجين كبار. كما تلقت الأسعار دعما من تراجع الدولار الأميركي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا إلى 81.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 0045 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا إلى 78.04 دولار للبرميل.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء الساعة 1530 بتوقيت جرينتش. وإذا أعلنت إدارة معلومات الطاقة عن زيادة في مخزون النفط الخام، فسيكون هذا هو الأسبوع السادس على التوالي الذي ترتفع فيه مخزونات النفط في البلاد.



