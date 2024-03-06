الذهب يتخلى عن ذروة قياسية

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، لكنها ظلت فوق مستوى 2100 دولار للأونصة بعدما دفع ارتفاع الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية في يونيو المعدن الثمين إلى مستوى قياسي في الجلسة السابقة قبل شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).



وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2124.46 دولار للأوقية بحلول الساعة 0229 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 2132.90 دولار.

وبلغت المعاملات الفورية مستوى قياسياً عند 2141.59 دولار للأوقية أمس الثلاثاء لترتفع للجلسة الخامسة على التوالي.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 879.46 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 946.51 دولار، ونزل سعر الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.59 دولار.